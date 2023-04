Một doanh nghiệp "hoãn" công bố kế hoạch kinh doanh, không chia cổ tức vì lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng

Mùa Đại hội đồng cổ đông, hầu hết các công ty tiến hành đại hội đều đã có công bố các tài liệu phục vụ cho ngày đại hội. Trong số những tài liệu đó sẽ có phần mục chi tiết kế hoạch kinh doanh của cả năm.

Tuy nhiên, mới đây, trong tài liệu gửi cổ đông phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ diễn ra vào ngày 27/4 tới đây, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) đã để khuyết phần mục kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Theo thông báo của HNG, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 sẽ được trình bày chi tiết tại buổi họp này. Cùng với đó, HĐQT cũng sẽ trình cổ đông không chia cổ tức đối với năm 2023.

Liên quan đến kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của HNG, năm 2022, HNG ghi nhận doanh thu 742 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán là 222,9 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2022 Công ty hoàn nhập khoản chi phí trích trước từ năm 2017 và ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ.

Lỗ sau thuế trên BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán là 3.576,4 tỷ đồng, trong đó lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 1.307,8 tỷ đồng, lỗ do ghi nhận chi phí chuyển đổi vườn cây 2.141,7 tỷ đồng và lỗ khác 126,9 tỷ đồng.

Theo lý giải của HNG, nguyên nhân lỗ là do ảnh hưởng của cơn bão Noru tại thời điểm cuối tháng 9/2022 và tình trạng thiếu hụt lao động tại Lào, dẫn đến sản lượng thu hoạch chuối giảm 33% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, giá mua phân bón so với cùng kỳ năm 2021 bình quân tăng 68%, vật tư nông nghiệp và bao bì đóng gói tăng 20%.

Ngoài ra, cước phí vận chuyển bình quân tăng 67% (từ 1.504 USD/con’t lên 2.506 USD/con’t) so với cùng kỳ năm 2021. Cuối cùng là do công ty thực hiện rà soát lại sổ sách kế toán, ghi nhận chi phí chuyển đổi các vườn cây năm 2020 trở về trước chưa xử lý bao gồm vườn cây cao su, cọ dầu và cây ăn trái với tổng chi phí là 2.141,7 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, đơn vị kiểm toán E&Y cũng nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của nhóm HNG. Theo E&Y, nguyên nhân do công ty đã phát sinh lỗ thuần là 3.576 tỷ đồng và lỗ luỹ kế là 7.003 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền hơn 4.288 tỷ đồng.

Lý giải về vấn đề trên, phía HNG cho hay, công ty đang trong quá trình tái cơ cấu một số khoản nợ và làm việc với các bên liên quan giải quyết công nợ và nhận lại các chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Lào và Campuchia, để triển khai pháp lý đầu tư dự án và huy động nguồn vốn để có dòng tiền đầu tư.

Mặc dù chưa có thông tin cụ thể về kế hoạch 2023 nhưng trong báo cáo tài chính tự lập của doanh nghiệp này có thể thấy, năm 2023, HNG đặt kế hoạch sản lượng đạt 118.529 tấn trái cây, doanh thu đạt 1.586 tỷ đồng; tổng mức đầu tư trong năm 2023 là 1.973 tỷ đồng, chưa đặt chỉ tiêu lợi nhuận cho năm 2023.

Trong một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu HNG. Theo đó, cổ phiếu HNG sẽ chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/4, do HAGL Agrico liên tiếp thua lỗ trong nhiều năm liền, theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 7/4 giá cổ phiếu HNG giảm 2% xuống còn 4.410 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp cổ phiếu này giảm giá. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này có mức tăng cực nhẹ, từ 4.370 đồng lên 4.410 đồng/cổ phiếu.