Một doanh nghiệp dệt may lớn báo lãi hơn trăm tỷ sau 5 tháng, hoàn thành 50% kế hoạch năm

Mới đây, CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã: TCM) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2025 và 5 tháng đầu năm của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu tháng 5/2025 của TCM đạt hơn 309 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ, lần lượt tăng 1% và 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Về cơ cấu, sản phẩm may chiếm 72,7%, vải chiếm 20,6% và sợi chiếm 5,4% tổng doanh thu. Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn với thị trường châu Á chiếm 59% tổng doanh thu, riêng Nhật Bản chiếm 16,5%, Hàn Quốc 14,5%; thị trường châu Mỹ chiếm 35% trong đó Mỹ chiếm gần 20%; thị trường châu Âu chiếm 5,2%.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, doanh thu công ty mẹ TCM đạt gần 1.608 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 5 tháng năm 2024 và ước đạt khoảng 36% kế hoạch doanh thu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 đạt gần 139 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2024 và ước đạt khoảng 50% kế hoạch năm 2025.

Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động TCM

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam phục hồi tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may ước đạt 17,58 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng may mặc tăng trưởng mạnh nhất, đạt 13,8 tỷ USD, tăng 11,6%.

Đến thời điểm hiện tại, công ty cho biết thêm đã và đang tiếp nhận khoảng gần 80% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 3/2025 và đang chuẩn bị tiếp nhận đơn hàng quý 4/2025.

Trước tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động như hiện nay, đặc biệt chính sách thuế quan của Mỹ đang và sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của Công ty dệt may nói chung và TCM nói riêng. Công ty đã và đang thực hiện việc mở rộng thị trường, trong đó, đẩy mạnh tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước EU, thị trường CPTTP và Trung Đông, Nam Mỹ... để bù đắp cho việc thiếu hụt đơn hàng từ việc thiếu hụt đơn hàng do việc áp thuế quan từ chính quyền Mỹ.

Bên cạnh đó, TCM cho biết sẽ tăng cường đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt những phân khúc mang lại giá trị gia tăng cao, tiếp tục đẩy mạnh tăng năng suất, tối ưu hóa chi phí, phát triển thị trường nội địa nhằm mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông, nhà đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCM hiện đang giao dịch quanh mốc 28.800 đồng/cp, tương ứng sụt giảm 33% so với vùng giá hồi đầu năm.