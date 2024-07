Mới đây, HĐQT CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã: HDC) công bố Nghị quyết thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Hodeco giảm thanh toán gốc và lãi của một số khoản nợ vay tại các TCTD như: giảm trả tiền cho VPBank từ 91 tỷ đồng xuống 84,6 tỷ đồng, tức giảm 6,4 tỷ đồng; khoản trả nợ 54 tỷ đồng cho Tiên Phong Bank giảm về 12,3 tỷ, tức giảm gần 42 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn giảm trả nợ cho Ngân hàng Vietcombank và BIDV số tiền lần lượt là 51 tỷ và 1,3 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, Hodeco thay đổi số tiền trả cho Ngân hàng Liên doanh Việt Nga từ 0 đồng lên gần 33 tỷ; trả nợ cho Ngân hàng Phương Đông 3,5 tỷ khi phương án trả nợ ban đầu là 0 đồng.



Đáng chú ý, công ty còn thanh toán nợ cho các cá nhân bao gồm: bà Nguyễn Thị Phương Tâm (trả 20 tỷ); bà Nguyễn Thị Phương Hoa (trả hơn 41,5 tỷ) và bà Trần Thị Thạnh (trả 2 tỷ). Trong phương án trả nợ ban đầu được thông qua từ đợt chào bán, doanh nghiệp không thanh toán nợ cho cá nhân. Điều này đồng nghĩa với việc Hodeco đang thay đổi mục đích trả nợ mới là tập trung trả nợ cho cá nhân thay vì kế hoạch trả nợ chủ yếu cho ngân hàng như ban đầu.

Lý giải về việc điều chỉnh này, Hodeco cho biết để phù hợp với số tiền Công ty thu được, phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu thanh toán các khoản nợ đến hạn trước, tối đa hoá hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích Công ty và cổ đông.

Đợt chào bán cổ phiếu trên kết thúc vào ngày 19/6, kết quả Hodeco phát hành được 19,99 triệu cổ phiếu trong tổng đăng ký chào bán 20 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành thành công là 99,95%, số tiền huy động được gần 300 tỷ đồng. Hodeco cho biết sẽ hủy bỏ gần 10 nghìn cổ phiếu lẻ không phát hành được.

Sau phát hành, Hodeco chỉ có 1 cổ đông lớn là ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT sở hữu 9,85% vốn điều lệ và còn lại 90,15% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ. Kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ của Hodeco cũng được tăng từ 1.351 tỷ đồng lên 1.551 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh sau quý 1/2024, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt hơn 85 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 1 tỷ đồng, giảm tới 96,4% so với cùng kỳ. Năm 2024, doanh nghiệp bất động sản này lên kế hoạch tham vọng với mục tiêu đạt gần 1.658 tỷ đồng doanh thu và 424 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2024, lần lượt gấp 2,5 lần và 3,2 lần so với kết quả đạt được trong năm 2023.

Với kết quả quý đầu năm 2024, Hodeco chỉ mới hoàn thành 0,3% so với kế hoạch tham vọng lãi 424 tỷ đồng.