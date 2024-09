Một doanh nghiệp bất động sản lớn bị UBCKNN phạt nặng do hàng loạt vi phạm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG).



Theo đó, phạt cảnh cáo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi không ban hành quy chế về công bố thông tin.

Ngoài ra, Nam Long còn bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 500 triệu đồng, cụ thể:

(1) Phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HoSE các tài liệu: Giải trình chênh lệch Kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2021 so với Báo cáo tài chính năm 2020, Giải trình chênh lệch Kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2022 so với Báo cáo tài chính năm 2021, Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 so với Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022,…

( 2) Phạt tiền 65 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023, Công ty công bố thông tin về các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan nhưng không công bố về giá trị của các giao dịch này. Bên cạnh đó, công ty không nêu thông tin về nhiều Nghị quyết của HĐQT.

(3) Phạt tiền 137 , 5 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

(4) Phạt tiền 137 , 5 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi không ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với người có liên quan (Theo Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý 1/2024, Công ty có giao dịch với các tổ chức liên quan.

( 5) Phạt tiền 65 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận.

Nam Long Group là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều dự án nhà ở và khu đô thị tích hợp, tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền và trung cấp ở các tỉnh phía Nam, như Mizuki Park, Akari City, Waterpoint…

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nam Long đạt gần 457 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 95 tỷ đồng, đều giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, công ty mới hoàn thành 7% chỉ tiêu doanh thu và 13,4% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Trên thị trường, cổ phiếu NLG đang dừng ở mức 41.750 đồng/cp, tăng 15% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 16.000 tỷ đồng.