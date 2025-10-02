Một doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận 226 vụ tổn thất do bão số 10, bồi thường cao nhất 700 triệu đồng/trường hợp

Theo thống kê, nguyên nhân chủ yếu là ngập nước (kể cả thủy kích), chiếm 73% số vụ; còn lại 27% do vật thể rơi vào xe. Mức bồi thường ước tính cao nhất lên đến 700 triệu đồng/xe.

Để hỗ trợ khách hàng, DBV đã điều động giám định viên từ các khu vực lân cận, phối hợp với chuyên gia giám định độc lập nhằm đẩy nhanh việc đánh giá thiệt hại. Công ty cho biết toàn bộ thông báo tổn thất tại Hà Nội đã được tiếp nhận và xử lý trực tiếp tại hiện trường.

Ngoài ra, DBV triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ như hướng dẫn khách hàng đề phòng, hạn chế tổn thất, liên hệ cứu hộ hoặc đưa xe đến các gara liên kết gần nhất để sửa chữa.

Trước đó, sau bão số 9 (Ragasa), DBV đã tiếp nhận và sửa chữa 158 xe ngập nước, ước tính bồi thường khoảng 1,6 tỷ đồng. Trong siêu bão Yagi năm 2024, số vụ tổn thất lên tới 800 xe với số tiền bồi thường 13,4 tỷ đồng.

Theo DBV, những hư hỏng nặng nhất với ô tô trong mùa mưa thường liên quan đến thủy kích hoặc vật thể rơi. Với khách hàng không mua điều khoản thủy kích, công ty chỉ chi trả chi phí cứu hộ, sửa chữa nội thất, hệ thống điện – điện tử và thân vỏ, còn thiệt hại động cơ do nước vào buồng đốt chỉ được bồi thường khi có tham gia bảo hiểm bổ sung.

Do việc xác định thiệt hại xe ngập nước khá phức tạp, DBV đã yêu cầu các gara liên kết chuẩn bị sẵn phương án sửa chữa để rút ngắn thời gian, giảm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của khách hàng.

Bão Bualoi đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị từ 0h30 đến 13h ngày 29/9, gây mưa to liên tục cho nhiều tỉnh, trong đó có Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An. Thống kê đến sáng nay, mưa lũ làm 29 người chết, 22 người mất tích, 139 người bị thương và 8 người trên tàu Gia Lai mất liên lạc.