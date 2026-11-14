Một DN Việt Nam sản xuất “mắt thần” cho máy bay không người lái, bán tới hơn 65 quốc gia: Khách hàng có Sony, Lockheed Martin, doanh thu trên 15 triệu USD/năm

Xuất phát từ một nhóm kỹ sư Việt Nam, Gremsy hiện cung cấp hệ thống chống rung và camera chuyên dụng cho máy bay không người lái tại hàng chục quốc gia. Doanh nghiệp có doanh thu trên 15 triệu USD/năm, sở hữu mạng lưới khách hàng, đối tác gồm nhiều tên tuổi lớn như Sony, Lockheed Martin và Nokia.

CTCP Gremsy có trụ sở tại TP.HCM, được thành lập ngày 13/4/2011 bởi một nhóm kỹ sư Việt Nam. Một trong những người đồng sáng lập là ông Trần Quốc Vinh, hiện giữ chức Tổng giám đốc. Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp là ông Phạm Ngọc Huy.

Ban đầu, Gremsy hoạt động trong lĩnh vực quay phim, chụp ảnh trên không. Năm 2013, công ty phát triển thành công hệ thống chống rung đầu tiên mang tên H10, mở đường cho việc sản xuất các thiết bị camera chuyên dụng phục vụ thị trường quốc tế.

Sản phẩm chủ lực của Gremsy là hệ thống chống rung (gimbal), camera quang học, camera ảnh nhiệt và các thiết bị quan sát tích hợp trí tuệ nhân tạo. Đây là những bộ phận giúp UAV ghi hình ổn định, thu thập dữ liệu và thực hiện các nhiệm vụ như khảo sát địa hình, kiểm tra hạ tầng, giám sát công nghiệp, tìm kiếm cứu nạn và an ninh.

Sau 15 năm phát triển, Gremsy đã đưa sản phẩm tới 83 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Bắc Mỹ đóng góp hơn 50% doanh thu. Công ty có hơn 300 khách hàng lớn, với danh sách đối tác được giới thiệu gồm Sony, Lockheed Martin, Nokia và nhiều doanh nghiệp công nghệ quốc tế.

Trong năm 2026, Gremsy đạt doanh thu trên 15 triệu USD/năm, tương đương khoảng 390 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện có hơn 200 nhân sự và cho biết đã làm chủ khoảng 95% công nghệ lõi phục vụ phát triển sản phẩm.

Để mở rộng quy mô, tháng 11/2025, Gremsy khởi công nhà máy nghiên cứu, chế tạo và sản xuất module camera thế hệ mới tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu khoảng 550 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 25.700 m², gồm khu sản xuất, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng các hạng mục phụ trợ. Nhà máy dự kiến vận hành từ quý II/2027, có công suất thiết kế khoảng 14.000 sản phẩm mỗi năm và tạo việc làm cho 400 lao động.

Bên cạnh mở rộng sản xuất, Gremsy đặt mục tiêu phát triển thêm 50-100 sản phẩm mới mỗi năm trong lĩnh vực camera, gimbal, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống quan sát dành cho UAV.

Doanh nghiệp cũng công bố tham vọng đạt mức định giá 1 tỷ USD vào năm 2030, hướng tới trở thành một trong những nhà cung cấp công nghệ phần cứng cho ngành máy bay không người lái trên thị trường toàn cầu.