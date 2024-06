Một điểm dân tình chê trong bài đăng thông báo ly hôn của Xoài Non và Xemesis

1/ Bài đăng thông báo ly hôn của Xoài Non:

"First of all, I want to say thank you to everyone who has loved and supported us. And I'm sorry to announce that our relationship has come to an end.

Thank you for making my youth so beautiful".

(Tạm dịch: "Trước hết, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng mình. Và mình rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc.

Cảm ơn anh vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!").

2/ Bài đăng thông báo ly hôn của Xemesis:

"Wishing you all the best, thank you for everything you have done for me for the past 6 years and everything you sacrificed during our time together, its a shame it’s not meant to be but the time together was definitely the best time of my life.

Hope you will achieve everything you wanted in life and keep smiling like you always do".

(Tạm dịch: Chúc em những điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ đã làm cho anh trong suốt 6 năm qua, và những điều em đã hi sinh suốt thời gian chúng ta ở bên nhau. Thật tiếc là điều đó không có ý nghĩa nhưng khoảng thời gian bên nhau chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Mong em sẽ đạt được mọi điều em mong muốn trong cuộc sống và luôn mỉm cười giống như cách mà em luôn làm)