Một địa phương ở miền Bắc đang ngập sâu toàn tỉnh, đã phát tin lũ khẩn cấp

Duy Anh (tổng hợp) |

Sáng 1/10, trời ngớt mưa, nước có dấu hiệu rút dần, tuy nhiên chính quyền, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vẫn túc trực để ứng cứu, sẵn sàng đưa người dân ra khỏi vùng lũ.

Từ đêm 30/9 đến sáng 1/10, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 10 gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương của tỉnh. 

Đặc biệt, tại các phường trung tâm, mực nước sông Bằng Giang vượt báo động 3 hơn 2,7 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986, khiến nhiều tuyến phố ngập sâu trong biển nước.

Một địa phương ở miền Bắc đang ngập sâu toàn tỉnh, đã phát tin lũ khẩn cấp- Ảnh 1.

Hình ảnh sông Bằng Giang lúc 8h00' ngày 1/10 (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Một địa phương ở miền Bắc đang ngập sâu toàn tỉnh, đã phát tin lũ khẩn cấp- Ảnh 2.

Nhiều khu vực phường Thục Phán bị nước ngập cao, lực lượng cứu hộ khó tiếp cận (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Trong đêm, phường Thục Phán mất điện hoàn toàn, giao thông đường bộ tê liệt, nhiều hộ dân kêu gọi cứu hộ khẩn cấp. 

Trước tình hình nguy cấp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường huy động 100% lực lượng, phối hợp công an, bộ đội biên phòng tổ chức cứu trợ xuyên đêm, sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Một địa phương ở miền Bắc đang ngập sâu toàn tỉnh, đã phát tin lũ khẩn cấp- Ảnh 3.

 

Một địa phương ở miền Bắc đang ngập sâu toàn tỉnh, đã phát tin lũ khẩn cấp- Ảnh 4.

 

Một địa phương ở miền Bắc đang ngập sâu toàn tỉnh, đã phát tin lũ khẩn cấp- Ảnh 5.

 

Một địa phương ở miền Bắc đang ngập sâu toàn tỉnh, đã phát tin lũ khẩn cấp- Ảnh 6.

Lực lượng Công an Cao Bằng hai đêm trắng cứu hộ, cứu nạn, giúp dân vượt lũ (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Dự báo trong 6 - 24 giờ tới, lũ trên sông Bằng Giang sẽ xuống chậm nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 3; lũ trên sông Gâm xuống chậm và duy trì ở mức từ báo động 2 đến trên báo động 3.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng, thấp, ven sông suối; nguy cơ lũ quét trên các sông nhỏ, suối; sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc, địa chất yếu, kém ổn định. 

Đặc biệt, nhiều khu dân cư ven sông Bằng Giang và sông Gâm, trong đó, có xã Hòa An, phường Thục Phán, phường Nùng Chí Cao, phường Tân Giang và xã Phục Hòa được xác định có nguy cơ ngập sâu.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt được đánh giá ở cấp 3. Lũ cao trên các sông, suối có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh.

