Một địa phương đổi địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết Olympia 2025 gấp vì bão số 12

Chung kết năm thứ 25 của Đường Lên Đỉnh Olympia - chương trình kiến thức lâu đời và được mong chờ nhất mỗi năm đang đến rất gần. Không khí cổ vũ đã lan tỏa khắp cả nước, đặc biệt tại các điểm cầu tại địa phương có thí sinh lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên, ngay trước thềm trận đấu quan trọng, điểm cầu TP Huế - quê nhà của thí sinh Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc Học Huế) vừa có thông báo thay đổi địa điểm tổ chức do ảnh hưởng của bão số 12 và hoàn lưu sau bão.

Theo kế hoạch mới, chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát Sông Hương (số 1 Lê Lợi, TP Huế) thay vì sân Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu như ban đầu. Thời gian vẫn được giữ nguyên, bắt đầu từ 7h30 sáng Chủ nhật, ngày 26/10/2025.

Sân Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu là địa điểm ban đầu tổ chức điểm cầu Olympia 2025.

Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho các đội thi, khán giả và ekip sản xuất, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và công tác phòng chống thiên tai. Dù thay đổi địa điểm, nội dung, thời lượng và tinh thần của chương trình vẫn được giữ nguyên theo kế hoạch do UBND TP Huế phối hợp cùng Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Ban Tổ chức điểm cầu Huế cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả, các đơn vị đồng hành và cộng đồng yêu mến Đường Lên Đỉnh Olympia, đặc biệt là sự cổ vũ dành cho thí sinh Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế).

Nhà hát Sông Hương tọa lạc tại số 1 Lê Lợi, ngay trung tâm TP Huế, bên bờ dòng sông Hương thơ mộng. Đây là một trong những công trình văn hóa - nghệ thuật hiện đại và nổi bật nhất của cố đô, được đưa vào hoạt động từ năm 2023. Với thiết kế lấy cảm hứng từ sóng nước và nét mềm mại của chiếc nón Huế, nhà hát sở hữu không gian biểu diễn đạt chuẩn quốc tế, sức chứa hàng trăm khán giả cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Nhà hát sông Hương - địa điểm tổ chức trận Chung kết năm của điểm cầu TP Huế.

Không chỉ là nơi tổ chức các chương trình nghệ thuật, lễ hội lớn của thành phố, Nhà hát Sông Hương còn được xem như biểu tượng văn hóa mới, kết nối giữa vẻ đẹp cổ kính và nhịp sống năng động của Huế hôm nay. Việc chọn địa điểm này làm điểm cầu truyền hình Chung kết Olympia 2025 vừa đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, vừa mang đến một không gian trang trọng, đậm chất Huế cho sự kiện được cả nước chờ đợi.