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Một danh hài bị triệu tập

Trạch Dương
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Danh hài Lee Jin Ho chống nạng xuất hiện tại tòa sau thời gian điều trị xuất huyết não. Anh thừa nhận các cáo buộc đánh bạc trái phép và lái xe khi có nồng độ cồn, bị công tố viên đề nghị mức án 2 năm tù.

Ngày 14/8, Lee Jin Ho có mặt tại phiên xét xử về cáo buộc đánh bạc thường xuyên và vi phạm Luật Giao thông đường bộ do lái xe khi có nồng độ cồn. Phiên tòa diễn ra tại Tòa án quận Suwon, chi nhánh Yeoju.

Tại phiên tòa, công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên Lee Jin Ho mức án 2 năm tù. Danh hài 40 tuổi thừa nhận toàn bộ nội dung truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào sáng 1/9.

Lee Jin Ho đến tòa khoảng 20 phút trước khi phiên xét xử bắt đầu, phải sử dụng nạng để di chuyển. Nam diễn viên né tránh câu hỏi của truyền thông, đi thẳng vào phiên tòa.

Luật sư cho biết sức khỏe của Lee Jin Ho chưa hồi phục hoàn toàn. Bị cáo nhận thức được sai phạm và hối lỗi. Phía bào chữa đề nghị tòa xem xét việc Lee Jin Ho thành khẩn nhận tội, chưa có tiền án và cam kết không tái phạm.

Trong lời nói sau cùng, nam diễn viên nói không ngày nào được thanh thản khi gây ra sai phạm. “Tôi đã sống từng ngày trong hối hận. Tôi sẽ không tái phạm và mong nhận được sự khoan hồng”, Jin Ho nói.

Theo cáo trạng, từ ngày 11/5/2023-14/10/2024, Lee Jin Ho có 664 lần chuyển tiền vào các trang đánh bạc trái phép. Tổng số tiền được quy đổi thành tiền ảo để tham gia các trò chơi như baccarat lên tới hơn 870 triệu won. Công tố viên xác định hành vi diễn ra nhiều lần trong thời gian dài, truy tố nam diễn viên về tội đánh bạc thường xuyên.

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Lee Jin Ho còn bị xét xử về hành vi lái xe trong trạng thái say xỉn. Rạng sáng 24/9/2025, anh điều khiển ôtô từ Incheon về khu vực Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi. Kết quả đo tại hiện trường cho thấy nồng độ cồn trong máu của Lee Jin Ho ở mức 0,11%, vượt ngưỡng bị thu hồi giấy phép lái xe tại Hàn Quốc. Nam diễn viên yêu cầu xét nghiệm bằng phương pháp lấy máu. Viện Pháp y Quốc gia sau đó xác định chỉ số là 0,12%.

Cơ quan chức năng bắt đầu điều tra Lee Jin Ho sau khi nhận được đơn kiến nghị qua hệ thống khiếu nại quốc gia, đề nghị làm rõ các dấu hiệu đánh bạc và gian lận. Cảnh sát chuyển hồ sơ sang công tố vào tháng 4/2025. Đến ngày 29/5, Viện Kiểm sát quận Suwon, chi nhánh Yeoju truy tố Lee Jin Ho nhưng không tạm giam.

Tháng 10/2024, Lee Jin Ho công khai thừa nhận tham gia đánh bạc trực tuyến trái phép. Anh cho biết bắt đầu chơi từ năm 2020, nợ nần vượt quá khả năng chi trả.

Nam danh hài vay tiền của nhiều đồng nghiệp và đơn vị cho vay tư nhân. Jimin của BTS đã cho Lee Jin Ho vay 100 triệu won. BigHit Music xác nhận nam ca sĩ chịu thiệt hại tài chính và hai bên từng lập giấy vay tiền. Lee Soo Geun, Young Tak và Ha Sung Woon cũng là nạn nhân của Lee Jin Ho.

Ngày 1/4, Lee Jin Ho đột quỵ do xuất huyết não tại nhà, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Sau thời gian điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, anh tỉnh lại, chuyển sang phòng bệnh thông thường và tập phục hồi chức năng.

Lee Jin Ho xuất viện vào cuối tháng 5 nhưng vẫn còn một số triệu chứng liệt, gặp khó khăn khi giao tiếp và vận động. Công ty quản lý SM C&C cho biết nam diễn viên tiếp tục điều trị ngoại trú và tập trung hồi phục sức khỏe.

Lee Jin Ho sinh năm 1986, ra mắt với tư cách diễn viên hài của SBS năm 2005. Anh từng tham gia Comedy Big League, Knowing BrosAmazing Saturday. Hoạt động nghệ thuật của Lee Jin Ho gần như đình trệ từ khi bê bối đánh bạc bị công khai cuối năm 2024.

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