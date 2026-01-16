Một dàn đội hình Mercedes-Benz lột xác năm nay: C-Class thêm bản điện, S-Class ra mắt tháng này cùng nhiều SUV sẽ có thay đổi lớn

Sau khi hé lộ phiên bản nâng cấp của S-Class, Mercedes-Benz tiếp tục công bố kế hoạch ra mắt hàng loạt dòng xe mới trong năm 2026, đánh dấu chương trình ra mắt sản phẩm và công nghệ lớn nhất trong lịch sử hãng.

Mở màn cho lộ trình này là sự kiện ra mắt mẫu sedan hạng sang S-Class vào ngày 29/01, ngay sau đó là phiên bản siêu sang Maybach S-Class với chiều dài cơ sở kéo dài và động cơ V12.

S-Class sẽ có bản nâng cấp lớn tháng này. Ảnh: Motor1

Tuy nhiên, tâm điểm của năm 2026 nằm ở sự xuất hiện của dòng C-Class thuần điện đầu tiên. Mẫu xe này dự kiến sở hữu thông số kỹ thuật tương tự dòng GLC với công nghệ EQ - mẫu crossover điện hiện đang ghi nhận lượng đơn đặt hàng lớn, đủ để duy trì sản xuất đến hết nửa cuối năm.

C-Class thế hệ mới được nhá hàng sớm. Ảnh: Mercedes-Benz

C-Class mới hứa hẹn sẽ có nhiều điểm giống GLC đã ra mắt. Ảnh dựng đồ họa AI: AP

Tại phân khúc SUV, thương hiệu đến từ Stuttgart sẽ tiến hành nâng cấp (facelift) cho hai dòng xe lớn là GLE và GLS. Đáng chú ý hơn về mặt doanh số là sự ra mắt của GLA thế hệ mới vào năm 2026, bao gồm cả biến thể chạy điện. Mẫu xe này sẽ thay thế hoàn toàn dòng EQA hiện tại, trong bối cảnh Mercedes-Benz đang hợp nhất danh mục xe động cơ đốt trong (ICE) và xe điện (EV) về cùng một thiết kế chung, thay vì duy trì kiểu dáng bo tròn quá mức từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trước đây.

GLS nâng cấp xuất hiện thử nghiệm. Ảnh: Autoevolution

Phân nhánh hiệu suất cao Mercedes-AMG cũng sẽ trình làng mẫu xe điện đầu tiên được xây dựng trên nền tảng chuyên biệt. Được phát triển từ nguyên mẫu GT XX concept, mẫu siêu sedan này sẽ là cái tên kế nhiệm cho dòng AMG GT 4-Door Coupe đã ngừng sản xuất. Một mẫu SUV điện hiệu năng cao trên cùng nền tảng dự kiến cũng sẽ xuất hiện, nhưng sớm nhất phải đến năm 2027.

Ngoài ra, Mercedes-Benz còn hé lộ về sự trở lại của dòng G-Class Cabriolet. Mẫu SUV địa hình hai cửa với mui mềm có thể tháo rời này được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của dòng G-Class trong năm 2025 với doanh số kỷ lục gần 50.000 xe.

G-Class mới sắp có bản mui trần. Ảnh: Mercedes-Benz

Làn sóng sản phẩm mới này được kỳ vọng sẽ giúp hãng xe Đức cải thiện tình hình kinh doanh sau năm 2025 sụt giảm 9% doanh số (đạt 1.800.800 chiếc). Năm 2026 cũng là năm trọn vẹn đầu tiên các dòng CLA, CLA Shooting Brake, GLB mới và GLC điện có mặt trên thị trường. Dù chưa được xác nhận chính thức, dòng C-Class máy xăng cũng có thể nhận bản nâng cấp giữa vòng đời, kỳ vọng mang đến những thay đổi cần thiết cho phiên bản AMG C63 vốn đang gặp nhiều tranh luận về cấu hình động cơ bốn xi-lanh.

Trong khi đó, các đối thủ đồng hương cũng đang gây sức ép lớn. BMW chuẩn bị tung ra i3 sedan để đối đầu trực tiếp với C-Class điện, cùng với 3 Series và X5 thế hệ mới. Audi cũng xác nhận sẽ làm mới dòng Q7, ra mắt dòng Q9 hoàn toàn mới và một mẫu xe điện ở phân khúc phổ thông.