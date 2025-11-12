Một đại lý ở Vĩnh Long mỗi ngày bán 500.000 tờ vé số, trong đó bán online 300.000 tờ

Trong khoảng 1 tuần qua, người dân tại tỉnh Vĩnh Long liên tục trúng giải đặc biệt vé số của nhiều công ty xổ số kiến thiết.

Ông Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, xác nhận: "Ngày 6-11, người dân trúng độc đắc dãy số 386608 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết (XSKT) Bình Thuận; tiếp tục ngày 7-11 là của Công ty TNHH Một thành viên XSKT Trà Vinh với dãy số 765683; ngày 8-11 với dãy số 476053 của Công ty TNHH Một thành viên XSKT và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước; ngày 9-11 với dãy số 872426 của Công ty TNHH Một thành viên XSKT Lâm Đồng".

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng vé của Công ty TNHH Một thành viên XSKT Lâm Đồng (ảnh trên) và TP HCM (ảnh dưới) phát hành cho người dân trúng giải

Đặc biệt, ngày 8-11, người dân tại đây tiếp tục trúng đặc biệt dãy số 837009 của Công ty TNHH Một thành viên XSKT TP HCM và dãy số 643667 của Công ty TNHH Một thành viên XSKT Đồng Tháp.

Ông Phú cho hay có người trúng 1, 2 tờ nhưng cũng có người trúng đến 14 tờ giải đặc biệt, chưa kể giải an ủi đã đến đại lý Phú Vinh đổi thưởng.

Nói về việc người dân Trà Vinh rất may mắn khi liên tục trúng đặc biệt, ông Phú lý giải: "Nhiều đại lý tại đây bán đủ các đài chứ không phải 1 đài như ở những tỉnh khác nên xác suất trúng cao. Mỗi ngày, đại lý của tôi bán khoảng 500.000 tờ vé số, trong đó bán online khoảng 300.000 tờ, còn lại giao sỉ và bán tại đại lý".

Trong khi đó, ông Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh cũng xác nhận thông tin trên.

Đại lý vé số Duy đổi thưởng 13 tờ trúng giải đặc biệt do Công ty TNHH Một thành viên XSKTTP HCM phát hành ngày 10-11

"Khoảng 1 tuần qua, vé số trúng giải đặc biệt liên tục về khu vực Trà Vinh và đại lý của tôi đã đổi thưởng cho nhiều người. Lý do nơi đây trúng nhiều giải đặc biệt ở các đài vì lượng vé tiêu thụ lớn, đại lý không chỉ lấy vé số của các đại lý cấp 1 ở Trà Vinh mà còn lấy ở TP HCM, Bạc Liêu (cũ), Cà Mau…" – ông Duy giải thích.