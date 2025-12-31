Một đại lý ở miền Tây nhận món quà bất ngờ từ khách trong ngày cuối năm

Câu chuyện về món quà này được đại lý vé số Tuấn Thanh ở xã Mỏ Cày, Vĩnh Long (Bến Tre cũ) chia sẻ ngay sau khi đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cùng nhiều vé giải an ủi khác cùng đài. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 760513, trúng độc đắc xổ số Kiên Giang ngày 28/12. 10 vé được đại lý đổi thưởng cho nhiều khách khác nhau ở địa phương.

Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, phía đại lý Tuấn Thanh cho biết vé được đối tác của đại lý bán cho khách. Sau đó, vị khách tặng lại cho phía đối tác của đại lý 1 tờ, đồng thời tặng lại cho nhiều người khác nữa. Khi có kết quả xổ số, những người sở hữu vé đều trúng độc đắc nên liên hệ đại lý Tuấn Thanh để nhận thưởng.

Hình ảnh những tờ vé có dãy số may mắn.

Thời gian qua, mạng xã hội cũng từng xôn xao trước đoạn clip dài 35 giây ghi lại hình ảnh cô dâu nhảy lên ăn mừng vì trúng vé số độc đắc ngay tại lễ cưới.

Theo nội dung đoạn clip, khi tiệc cưới đang diễn ra vào chiều 25/12, một người trong họ hàng với gia đình cô dâu cầm điện thoại lên dò vé số. Nhiều người cùng tiến lại xem kết quả. Cô dâu phát hiện tờ vé số trên tay mình trùng với kết quả giải độc đắc (dãy số 806057)của vé số An Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số An Giang mở thưởng chiều cùng ngày.

Thông tin trên báo Người Lao Động, các đại lý vé số thông tin đoạn clip cô dâu trúng số độc đắc diễn ra tại một xã của tỉnh Vĩnh Long. Ngày 25/12, giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.