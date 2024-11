Một "đại gia" trên sàn chứng khoán chi gần 7.000 tỷ đồng trả cổ tức ngay trong tháng 12

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM Corp – mã VEA) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 50,3518% (01 cổ phiếu nhận về 4.035,18 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 20/11 tới đây, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/12/2024.

Với 1,33 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEAM dự kiến sẽ chi đến 6.691 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Phần lớn số tiền trên sẽ thuộc về cổ đông Nhà nước. Cụ thể, Bộ Công thương sẽ nhận gần 6.000 tỷ đồng cổ tức từ VEAM nhờ nắm giữ 88,47% vốn tại doanh nghiệp này.

Nhìn lại quá khứ, doanh nghiệp này luôn dốc hầu bao chi đậm cổ tức tiền mặt cho cổ đông mỗi năm. Trong 5 năm gần nhất, mức cổ tức tiền mặt của VEA luôn duy trì từ 40-50% mỗi năm. Với triển vọng kinh doanh khả quan, Chứng khoán BSC cho rằng VEA có đủ nguồn lực để duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn trong năm 2024 - 2025.

Ngay trước thông tin chốt ngày chia cổ tức, cổ phiếu VEA đã ghi nhận đà tăng tích cực lên mức 45.300 đồng/cp (chốt phiên 5/11). Thanh khoản cũng cải thiện đáng kể so với trước đó với trăm nghìn đơn vị khớp lệnh mỗi phiên. Nhìn xa hơn, cổ phiếu này đã tăng xấp xỉ 32% kể từ đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt 60.100 tỷ đồng (~2,37 tỷ USD).

VEAM được biết đến là doanh nghiệp lớn nhất ngành ô tô Việt Nam thời điểm hiện tại. Dù vậy, hoạt động kinh doanh chính là sản xuất và bán ô tô tải lại khá mờ nhạt, giá trị của VEAM chủ yếu nằm ở những khoản đầu tư của doanh nghiệp này tại những hãng xe tên tuổi.

Hiện VEAM nắm 30% cổ phần Honda Việt Nam, 20% cổ phần Toyota Việt Nam, 25% cổ phần Ford Việt Nam. Từ đây, doanh nghiệp thu lợi từ khoản đầu tư thông qua phần lợi nhuận được chia, cộng thêm cổ tức tiền mặt hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2024, VEA ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.048 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 3 ghi nhận đạt 1.666 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với mức thực hiện cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính của VEAM đến từ khoản lãi lớn từ các công ty liên doanh, liên kết với 1.500 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 3/2023.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng nhẹ 3% lên mức 2.971 tỷ đồng. Khoản lãi từ các công ty liên doanh liên kết đạt 4.365 tỷ đồng trong 9 tháng. Khấu trừ chi phí, VEA báo lãi sau thuế 4.924 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới cuối quý 3/2024, tổng tài sản của VEA đạt 31.743 tỷ đồng, tăng 4.600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, VEAM có tổng cộng gần 20.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng (63% tổng tài sản), riêng tiền gửi ngân hàng 19.500 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 6.600 tỷ đồng so với đầu năm.

Việc sở hữu “núi” tiền gửi lên đến hàng chục nghìn tỷ cũng đem lại khoản lãi đều đặn cho VEAM. Trong 9 tháng qua, doanh nghiệp thu lãi hơn 636 tỷ đồng, tương đương lãi gần 2,4 tỷ đồng mỗi ngày.