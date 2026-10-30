Một cựu sinh viên Kinh tế Quốc dân từng ước ao có 10 tỷ đồng, nay sở hữu doanh nghiệp bất động sản nghìn tỷ

Ông Đoàn Văn Bình cho biết nhiều bài học tại Kinh tế Quốc vẫn được bản thân vận dụng trong thực tế, từ xây dựng thương hiệu đến lựa chọn vị trí đầu tư và phân bổ nguồn lực trong hành trình xây dựng CEO Group.

Từ giấc mơ du học đến giảng đường NEU

Năm 1990, ông Đoàn Văn Bình thi đỗ khoa Tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân, nay là Đại học Hà Nội. Với chàng trai lớn lên trong một gia đình nông dân ở Hà Nam (nay thuộc Ninh Bình), cánh cửa đại học khi ấy không chỉ mở ra cơ hội học tập, mà còn mang theo kỳ vọng đổi đời. Sinh viên giỏi có thể được sang Liên Xô thực tập một năm từ năm thứ ba. Đó là con đường ông từng hướng tới.

Nhưng chỉ một năm sau, Liên Xô tan rã. Giấc mơ du học cũng khép lại khi chưa kịp thành hình. Những năm tháng sinh viên của ông Bình gắn với bữa cơm 500 đồng, chiếc hòm tôn đựng đồ đặt trên giường tầng và cuộc sống phải tính toán từng khoản chi tiêu. Khó khăn không chỉ nằm ở điều kiện vật chất, mà còn ở việc tìm một hướng đi khác khi kế hoạch ban đầu không còn.

Bước ngoặt đến từ lớp song ngữ Nga – Anh, nơi sinh viên có cơ hội nhận hai bằng cử nhân. Chưa từng học tiếng Anh trước đó, ông Bình phải tự tìm cách bắt nhịp. Từ mới được ghi vào lòng bàn tay để tranh thủ học mọi lúc; trước khi ngủ, ông còn dùng ngón tay viết từ vựng lên không trung để ghi nhớ. Song song với việc học, ông nhận dạy ngoại ngữ, có ngày lịch dạy lên tới bảy lớp.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, ông Bình chia sẻ một nguyên tắc: “Đã vào được đây thì phải học được”. Sau những năm tháng miệt mài, ông tốt nghiệp với hai bằng cử nhân tiếng Nga và tiếng Anh.

Cuối năm 1994, ông gia nhập TODA, tập đoàn xây dựng Nhật Bản. Công việc tại đây đưa ông đến gần hơn với thực tế quản lý dự án, tổ chức nhân sự và vận hành doanh nghiệp. Nhưng đi làm không đồng nghĩa với việc dừng học. Khi đã có cơ hội quan sát hoạt động kinh doanh từ bên trong, ông tiếp tục tìm kiếm một nền tảng bài bản hơn để hiểu cách doanh nghiệp vận hành.

Năm 1997, ông đăng ký học văn bằng hai ngành Quản trị Kinh doanh Công nghiệp và Xây dựng Cơ bản tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Ngày 21/12/1998, ông bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Nếu TODA cho ông những trải nghiệm thực tế tại một doanh nghiệp xây dựng Nhật Bản, thì NEU mở rộng góc nhìn về kinh tế, quản trị và các yếu tố chi phối quyết định kinh doanh.

Những kiến thức về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế phát triển và quản trị doanh nghiệp sau này trở thành một phần trong cách ông nhìn nhận thị trường, đánh giá cơ hội đầu tư và cân nhắc nguồn lực. Từ câu chuyện của một dự án riêng lẻ, bài toán dần được mở rộng sang cách tổ chức và phát triển cả một doanh nghiệp.

Ông Bình (bên trái) tại lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp NEU ngày 21/12/1998.

Con đường học tập của ông Bình chưa dừng lại ở đó. Ông tiếp tục theo học tại Đại học Luật Hà Nội, sau đó bảo vệ luận án tiến sĩ luật học về pháp luật kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam vào ngày 12/3/2022. Ông cũng tham gia giảng dạy thỉnh giảng tại NEU, Đại học Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội.

Từ một sinh viên ngoại ngữ, ông Bình từng bước mở rộng nền tảng kiến thức sang kinh tế, quản trị và pháp luật. Trong hành trình ấy, NEU là một chặng học tập quan trọng, nơi những kiến thức trên giảng đường dần được đối chiếu với các quyết định kinh doanh mà ông phải đưa ra sau này.

Ba bài học NEU trong hành trình xây dựng CEO Group

Mùa thu năm 2001, ở tuổi 30, ông Bình thành lập VITECO, tiền thân của CEO Group. Văn phòng đầu tiên đặt tại tầng một căn nhà gần cổng trường đại học ngoại ngữ mà ông mua từ thời sinh viên. Cơ sở ban đầu chỉ có vài chiếc bàn, máy tính và một nhóm nhân sự nhỏ.

Khi ấy, ông vẫn làm việc tại TODA vào ban ngày, còn buổi tối dành cho doanh nghiệp riêng. Hai công việc song song đồng nghĩa với việc thời gian gần như được chia đôi. Phải đến năm 2006, ông mới nghỉ hẳn công việc cũ để tập trung phát triển VITECO.

Những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản cũng không dễ dàng. Khu đô thị Chi Đông, dự án hợp tác với Vinaconex 9 theo tỷ lệ 70/30, trở thành một trong những dự án đầu tiên của doanh nghiệp. Tiếp đó là Tháp CEO, được triển khai trong giai đoạn thị trường nhiều khó khăn, lãi suất có thời điểm vượt 20%/năm. Công trình khánh thành năm 2009.

Đến năm 2014, CEO Group niêm yết cổ phiếu trên HNX với giá chào sàn 11.600 đồng/cổ phiếu. Khi đó, doanh nghiệp đã có 16 dự án bất động sản trên cả nước. Từ văn phòng nhỏ với vài nhân sự, VITECO từng bước phát triển thành một doanh nghiệp có hoạt động trên nhiều địa bàn.

Ông Bình cho biết nhiều bài học tại NEU vẫn được vận dụng trong thực tế, từ xây dựng thương hiệu đến lựa chọn vị trí đầu tư và phân bổ nguồn lực.

Nhìn lại chặng đường này, ông Bình cho biết nhiều bài học tại NEU vẫn được vận dụng trong thực tế, từ xây dựng thương hiệu đến lựa chọn vị trí đầu tư và phân bổ nguồn lực.

Bài học đầu tiên gắn với môn Marketing do thầy Phan Đăng Tuất giảng dạy: Doanh nghiệp cần tạo ra sự khác biệt để được nhận diện và ghi nhớ. Trong kinh doanh, nếu không có sự khác biệt, rất khó để được nhận diện và ghi nhớ.

Năm 2006, khi phải tìm tên mới do tên VITECO bị trùng, ông Bình liên hệ bài học ấy với câu chuyện xây dựng thương hiệu quốc tế. Sau khi tham dự APEC CEO Summit tại Hà Nội và đọc cuốn Made in Japan của Akio Morita, ông chú ý đến cách Sony sử dụng một tên gọi ngắn gọn, dễ nhớ. Từ đó, ba chữ CEO được lựa chọn.

Bài học thứ hai liên quan đến vị trí đầu tư, đặc biệt trong phát triển khu công nghiệp. Theo ông Bình, những kiến thức tại NEU nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối giao thông, cảng biển, nguồn điện và lực lượng lao động khi lựa chọn địa điểm đầu tư.

Hơn hai thập niên sau, ông liên hệ những tiêu chí này với dự án CEOZone Hải Phòng, khởi công ngày 15/1/2026. Theo thông tin giới thiệu, khu B có diện tích 186,49 ha, tổng mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp kỳ vọng dự án thu hút khoảng 1,5 tỷ USD vốn đầu tư thứ cấp và tạo khoảng 20.000 việc làm khi đi vào vận hành.

CEO Group đồng thời đặt định hướng phát triển 500–1.000 ha khu công nghiệp thế hệ mới, mở rộng hoạt động bên cạnh các lĩnh vực bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng.

Bài học thứ ba là cung – cầu và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Trong lĩnh vực bất động sản, việc tập trung quá nhiều nguồn lực vào một phân khúc hoặc địa bàn có thể làm gia tăng rủi ro khi thị trường biến động. CEO Group lựa chọn phát triển nhiều sản phẩm, lĩnh vực và địa bàn, từ Phú Quốc đến Vân Đồn và các thị trường khác.

Những kiến thức kinh tế không tự động bảo đảm thành công, nhưng cung cấp cơ sở để doanh nghiệp cân nhắc cơ hội, phân bổ nguồn lực và ứng phó với biến động thị trường. Với ông Bình, NEU vì thế không chỉ là nơi hoàn thành văn bằng hai, mà còn góp phần định hình tư duy quản trị được vận dụng trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Từ mục tiêu 10 tỷ đồng đến doanh nghiệp nghìn tỷ

Khi mới thành lập VITECO, nhóm sáng lập luôn ước ao: bao giờ doanh nghiệp có 10 tỷ đồng trong tài khoản? Ở thời điểm ấy, những khu đô thị, khu nghỉ dưỡng hay một tổ chức với hàng nghìn người cùng làm việc vẫn là viễn cảnh xa phía trước.

Sau 25 năm, quy mô CEO Group đã thay đổi đáng kể. Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét, tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp có tổng tài sản hơn 10.755 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Cùng với sự thay đổi về quy mô tổng tài sản, danh mục dự án của doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng. Tại Hà Nội, CEOHomes Hana Garden, khu đô thị có diện tích hơn 20 ha tại Quang Minh, được khởi công ngày 17/4/2026. Tại Khánh Hòa, Novotel Cam Ranh Resort cất nóc ngày 25/2/2026, sau khoảng 8 tháng thi công. Trong khi đó, CEOZone Hải Phòng đánh dấu bước phát triển sang lĩnh vực khu công nghiệp bên cạnh các mảng hoạt động truyền thống.

Mỗi dự án đưa doanh nghiệp đến một bài toán khác nhau: phát triển đô thị gắn với nhu cầu nhà ở, vận hành bất động sản nghỉ dưỡng hay thu hút dòng vốn sản xuất vào khu công nghiệp. Khi quy mô tăng lên, yêu cầu không chỉ là tìm kiếm cơ hội mới, mà còn là lựa chọn dự án phù hợp, kiểm soát nguồn lực và duy trì khả năng thích ứng trước biến động của thị trường.

Từ mục tiêu 10 tỷ đồng thuở ban đầu đến doanh nghiệp có tổng tài sản hơn 10.000 tỷ đồng, hành trình của CEO Group gắn với nhiều bước ngoặt, từ lựa chọn dự án, vượt qua giai đoạn thị trường khó khăn đến mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Với ông Bình, sau 25 năm, câu hỏi không còn chỉ là doanh nghiệp có thể lớn đến đâu, mà còn là sẽ để lại điều gì cho thế hệ tiếp theo. Và trên hành trình ấy, những bài học từ giảng đường NEU vẫn là một phần trong cách ông nhìn nhận thị trường, đưa ra quyết định và xây dựng tổ chức cho chặng đường dài phía trước.