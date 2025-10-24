Một cựu quan chức Thái Lan bác cáo buộc dính líu tập đoàn lừa đảo

Cựu Tổng Thư ký Bộ Du lịch Thái Lan Areepong Bhoocha-oom. (Ảnh: The Nation)

Ngày 23/10, ông Areepong Bhoocha-oom ra tuyên bố khẳng định: “Gần đây, một số trang mạng lan truyền thông tin cho rằng tôi có quan hệ với BIC Group - tập đoàn bị cáo buộc dính líu đến hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Trang web của BIC Group đăng tải trái phép hình ảnh, tên và chức danh của tôi với tư cách ‘Cố vấn Hội đồng quản trị’, mà tôi hoàn toàn không hề hay biết hay cho phép”.

Cựu Tổng Thư ký Bộ Du lịch Thái Lan tuyên bố không có mối liên hệ hay trao đổi nào với BIC Group, vì vậy ông khẳng định mọi cáo buộc nhằm vào ông là “hoàn toàn sai sự thật và vô căn cứ”. Ông cũng cho biết đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên cơ quan chức năng, và sẽ tiến hành các bước pháp lý cần thiết.

Ông Areepong Bhoocha-oom hiện công tác tại một số công ty ở Thái Lan.

Trước đó, ngày 22/10, Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong bất ngờ từ chức sau khi bị cáo buộc có quan hệ với BIC Group, dù ông bác bỏ mối liên hệ này.

Vấn nạn lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á gây chú ý lớn trong những ngày gần đây, từ khi Mỹ và Anh phối hợp trừng phạt và tịch thu tài sản của Tập đoàn Prince và ông chủ Chen Zhi, cùng nhiều cá nhân và tổ chức liên quan.

Quân đội Myanmar gần đây triển khai chiến dịch đột kích ổ lừa đảo ở khu vực biên giới giáp Thái Lan, khiến vài trăm người nước ngoài vượt sông chạy sang Thái Lan.

Cục Di trú Thái Lan cho biết đang tăng cường kiểm tra sau khi hơn 800 người, chủ yếu là người Trung Quốc không có hộ chiếu, chạy từ khu kinh tế KK Park ở Myanmar sang huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan, The Nation đưa tin.

Ngày 23/10, Thiếu tướng Choengron Rimpadee, người phát ngôn Cục Di trú Thái Lan, cho biết đã chỉ đạo cơ quan di trú tỉnh Tak phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh địa phương để trấn áp tình trạng vượt biên trái phép, sau khi có thông tin về làn sóng người nước ngoài tràn sang từ Myanmar.

Sáng 22/10, hơn 800 người bị bắt giữ tại tỉnh Tak. Cơ quan di trú địa phương đang kiểm tra danh tính, lịch sử di chuyển và tiền án tiền sự của những người này. Cục Di trú Thái Lan nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy phần lớn nhóm bị bắt là công dân Trung Quốc, độ tuổi từ 20 - 45, ngoài ra còn có công dân Indonesia, Pakistan và Philippines…

Một trung tâm tác chiến tiền tuyến đã được thành lập ở Mae Sot để kiểm tra tất cả người nước ngoài nhập cảnh.