Một cựu chủ tịch huyện và hai phó chủ tịch huyện bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ngày 29-11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa có Thông báo số 285 về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm liên quan tới cựu chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công.

Ông Trần Văn Công khi còn tại vị

Theo đó, ngày 4-11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm gồm: Trần Văn Công, nguyên phó bí thư Huyện ủy, nguyên chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, nguyên phó giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Nguyễn Đình Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng xương; Hà Thế Anh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; ông Chu Đức Khương, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Quảng Xương; ông Lê Đình Khoa, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện, nguyên chủ tịch UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương; ông Mã Văn Thanh, nguyên huyện ủy viên, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Quảng Xương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, các ông Trần Văn Công, Nguyễn Đình Dự, Chu Đức Khương, Lê Đình Khoa, Mã Văn Thanh đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Hà Thế Anh, đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Đình Dự (trái) và ông Hà Thế Anh

Căn cứ Quy định số 69 ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; ngày 29-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với tất cả những người trên.

Trước đó, ngày 26-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra trên địa bàn huyện Quảng Xương theo Điều 356, Bộ luật Hình sự; thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can, liên quan tới các sai phạm về đất đai.

Mở rộng điều tra, ngày 15-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 6 cán bộ, lãnh đạo liên quan tới vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 11 bị can, trong đó bắt giam 7 bị can, gồm: Trần Văn Công, cựu chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Hà Thế Anh, Nguyễn Đình Dự, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Chu Đức Khương, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương; Mai Ngọc Tứ, Chủ tịch UBND xã Quảng Trung, nguyên chủ tịch UBND xã Quảng Chính; Lê Đình Khoa, Trưởng Phòng kinh tế hạ tầng huyện Quảng Xương, nguyên chủ tịch UBND xã Quảng Chính, và Nguyễn Văn Luyện, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can, gồm: Mã Văn Thanh, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Quảng Xương; Hoàng Văn Long, nguyên phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương, nay là Chủ tịch UBND xã Quảng Yên; Lê Quang Trung, nguyên phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính; và Nguyễn Văn Truyền, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính.