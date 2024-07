Ngày 17-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa truy bắt, di lý cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn, là người bị phát lệnh truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" từ TP HCM về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.



Cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn bị bắt sau 6 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, tiểu ban số 1 do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì đã bắt và di lý đối tượng truy nã Hoàng Văn Bốn, sinh năm 1970, nguyên là Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn, phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đây là đối tượng bị truy nã từ năm 2018. Sau khi phạm tội, Hoàng Văn Bốn đã bỏ trốn vào TP HCM và thay tên đổi họ để lẩn trốn. Ngày 14-7, Hoàng Văn Bốn đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ và di lý từ TP HCM về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Thượng tá Lê Xuân Tố, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết thực tiễn công tác đấu tranh với tội phạm truy nã cho thấy các đối tượng rất manh động và có nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an, như: Làm giấy tờ giả, thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi chỗ ở, tạo vỏ bọc mới nhằm che giấu tung tích...

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đưa tội phạm ra chịu tội trước pháp luật, các đơn vị Công an trong tỉnh Thanh Hóa đã bắt, vận động đầu thú nhiều đối tượng truy nã.