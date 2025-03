Vì vậy, Cloudflare đã nảy ra ý tưởng xây dựng một "honeypot": một loạt các trang web giả được tạo bằng nội dung do AI tạo ra. Việc Cloudflare sử dụng nội dung do AI tạo ra để chống lại các trình cào dữ liệu web AI không chỉ đơn thuần là để hả hê. Khi AI huấn luyện trên nội dung do AI tạo ra, nó thực sự làm suy giảm chính mô hình AI. Ngành công nghiệp này thậm chí còn có một thuật ngữ cho nó: "model collapse" (sụp đổ mô hình). Cloudflare về cơ bản đang đảm bảo rằng các bot vi phạm quy tắc sẽ bị trừng phạt vì đã làm như vậy.

Bài đăng của Cloudflare đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật của việc xây dựng mê cung AI. Nhưng, ý chính của nó là Cloudflare đã nghĩ ra mọi thứ theo cách mà khách truy cập là con người sẽ không bao giờ nhìn thấy các trang honeypot do AI tạo ra này. Ngoài ra, con người sẽ nhận thấy "những điều vô nghĩa do AI tạo ra" trên các trang này. Tuy nhiên, các bot sẽ rơi xuống hang thỏ, lãng phí tài nguyên tính toán khi chúng đi sâu hơn và sâu hơn qua nhiều trang nội dung do AI tạo ra. Khách hàng của Cloudflare có thể lựa chọn sử dụng mê cung AI ngay bây giờ để bảo vệ nội dung của họ khỏi các trình cào dữ liệu web.