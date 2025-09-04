Một công ty dược sắp trả nốt cổ tức bằng tiền với tỷ lệ gần 39%, tổng cổ tức bằng tiền năm 2024 lên tới gần 172%

Ngày 26/8, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền.

Theo đó, PMC sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 38,68%/cp (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 3.868 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/9. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/09.

Với hơn 9,33 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PMC sẽ phải chi hơn 36 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2025, Pharmedic đã điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2024 từ tỷ lệ 24% lên 62,68%. Trước đó, Công ty đã thực hiện 2 đợt trả cổ tức bằng tiền được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tổng tỷ lệ 24%.

﻿Bên cạnh đó, PMC đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ cổ tức 109%.

Ngoài ra, theo nghị quyết HĐQT hồi tháng 7, dự kiến trong tháng 11/2025, PMC sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 10%.

Trước đó, vào ngày 15/08, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã thoái toàn bộ vốn hơn 1,36 triệu cổ phiếu PMC (tương đương 14,6% cổ phần) thông qua phương thức thỏa thuận, không còn sở hữu cổ phiếu tại đây.

Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu thuần của PMC đạt gần 258 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ do đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi nhằm tri ân khách hàng, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước để giảm chi phí. Lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PMC đang có giá 108.200 đồng/cp.