Một công ty đa cấp hoạt động trên 24 tỉnh, thành thông báo chấm dứt hoạt động

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết Công ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam đã thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động đã được Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tiếp nhận.

Theo thông tin được công bố, ngày 4/11/2025, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản số 2396/SCT-QLTM xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam.

Doanh nghiệp có tên đầy đủ là Công ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315072054 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 25/5/2018, thay đổi lần gần nhất ngày 1/3/2024.

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại số 38/1 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Kim Jeonghwan, chức vụ Tổng giám đốc.

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 04/CN-CT do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (nay là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia) cấp lần đầu ngày 27/1/2020 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 vào ngày 21/6/2024.

Theo thông báo, doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thời gian bắt đầu chấm dứt từ ngày 28/7/2025.

Trước khi chấm dứt hoạt động, Công ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam có hoạt động bán hàng đa cấp tại 24 tỉnh, thành phố, gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Giang, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái và Hà Nội.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết doanh nghiệp có trách nhiệm niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính và các chi nhánh, đồng thời phải đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng hoặc quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, các cá nhân có thể liên hệ với doanh nghiệp hoặc gửi thông tin bằng văn bản tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hoặc Sở Công Thương địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động để được chuyển tới công ty giải quyết theo quy định.



