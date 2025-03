Một công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn có doanh thu 40 tỷ đồng/ngày

Chuỗi nghỉ dưỡng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đạt doanh thu 14.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Doanh nghiệp này là CTCP Vinpearl.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (diễn ra vào cuối tháng 4) vừa được công bố, trong năm 2025, Vinpearl đặt mục tiêu đạt doanh thu 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.700 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, chuỗi nghỉ dưỡng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến sẽ đa dạng hóa thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả những kênh bán hàng và phát triển phân khúc MICE (bao gồm hội nghị, hội họp, khen thưởng, hội thảo, sự kiện và triển lãm), cũng như phát triển du lịch đa thế hệ và mở rộng hệ sinh thái.

Cụ thể, Vinpearl lên kế hoạch đa dạng thị trường, trong đó mở rộng tệp khách quốc tế từ Mông Cổ, Ấn Độ, Trung Đông, thị trường bay đường dài và Đông Nam Á, bên cạnh các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc và khối những quốc gia nói tiếng Nga. Chiến lược này nhằm cân bằng việc gia tăng tỷ trọng khách quốc tế, nhưng đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số ổn định trong thị trường nội địa.

Với phân khúc MICE, Vinpearl đặt mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu cho những sự kiện tiệc cưới. Trong năm 2024, những khu nghỉ dưỡng của Vinpearl ở Phú Quốc và Hạ Long đã đón những đám cưới của triệu phú và tỷ phú thế giới.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, Vinpearl còn tính mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng khi khai trương thêm nhiều khách sạn, sân golf và công viên giải trí.

Từ những kế hoạch và mục tiêu trên, chuỗi nghỉ dưỡng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên kế hoạch đạt doanh thu 14.000 tỷ đồng (tương ứng với bình quân hơn 38,5 tỷ đồng/ngày) trong năm nay, giảm nhẹ so với 2024.

Theo tài liệu công bố, tại phiên họp ĐHĐCĐ sắp diễn ra, HĐQT sẽ trình phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và không chia cổ tức. Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát. Theo đó, mức thù lao cho HĐQT năm 2025 theo đề xuất là 5 tỷ đồng và cho Ban Kiểm soát là 3 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2024, mức thù lao này lần lượt chỉ là 1,5 tỷ đồng và 680 triệu đồng.

Vinpearl đã nộp hồ sơ niêm yết

Vinpearl đã nộp hồ sơ niêm yết tại sàn HoSE. Ảnh: Vinpearl

Hiện nay, Vinpearl được coi là một trong những thương hiệu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu thị trường tại Việt Nam, với 48 cơ sở ở 18 tỉnh, thành phố.

Trong năm 2024, Vinpearl đạt 14.376 tỷ đồng doanh thu, tăng 55% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.550 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 671 tỷ đồng của năm trước đó. Nguyên nhân giúp doanh thu và lợi nhuận của Vinpearl trong năm 2024 tăng mạnh là nhờ chuyển nhượng bất động sản trở thành động lực chính của doanh nghiệp này với doanh thu tăng mạnh. Hơn nữa, Vinpearl đạt lợi nhuận gộp với hơn 2.013 tỷ đồng, cao gấp đôi so với mảng kinh doanh cốt lõi – khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí, với 952 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2024, tổng tài sản của Vinpearl đạt 76.483 tỷ đồng (tương đương với gần 3 tỷ USD), tăng thêm 73,5% so với năm 2023. Vốn chủ sở hữu của Vinpearl đạt gần 31.500 tỷ đồng, tăng 137% so với đầu năm 2024.

Vừa qua, ngày 6/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông tin về việc đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết từ Vinpearl với 1,79 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 17.933 tỷ đồng. Trước đó, Vinpearl từng niêm yết trên HoSE, với mã VPL từ đầu năm 2008. Thế nhưng, đến cuối năm 2011, doanh nghiệp này sáp nhập với Vincom thành Vingroup, do đó cổ phiếu VPL đã được hoán đổi thành cổ phiếu VIC.

Như vậy, bên cạnh VIC, hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện có 2 cổ phiếu cũng niêm yết trên HoSE là VRE (Vincom Retail) và VHM (Vinhomes). Ngoài ra, hãng xe điện VinFast đã được niêm yết trên Nasdaq Global Select Market tại Mỹ, với mã VFS.