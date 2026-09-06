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Một công ty con của Vingroup báo lãi chục nghìn tỷ, gấp 13 lần cùng kỳ: Là DN đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới tại Hà Nội

Ngọc Điệp
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Tổng tài sản của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2026 đạt 98.115 tỷ đồng.

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Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 13.695 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, gấp khoảng 12 lần mức gần 1.140 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11.231 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần mức gần 847 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đạt hơn 27.212 tỷ đồng, tăng 38% so với hơn 19.654 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025, chủ yếu đến từ việc lợi nhuận chưa phân phối tăng.

Tổng nợ phải trả giảm từ hơn 82.723 tỷ đồng xuống còn khoảng 70.903 tỷ đồng. Dư nợ từ phát hành trái phiếu tại ngày 30/6/2026 đạt gần 19.392 tỷ đồng, gấp 10 lần mức khoảng 1.874 tỷ đồng một năm trước. Ngược lại, nợ phải trả khác giảm từ hơn 80.848 tỷ đồng xuống còn khoảng 51.511 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2026 đạt 98.115 tỷ đồng.﻿

CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn được thành lập năm 2007, có trụ sở tại số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính được công bố là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây là công ty con của Vingroup. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên 2026 của Vingroup cho biết, tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại ﻿CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn là 47,64% nhưng tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư và đối tác phát triển của nhiều dự án quy mô lớn. ﻿

Gần đây, tháng 7/2026, Liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đã có văn bản đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương nghiên cứu và lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99 trên khu đất rộng 34.936 m2 tại số 5-7 Đào Duy Anh.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD, gồm hai tòa tháp cao 99 tầng nổi, 6 tầng hầm với chiều cao khoảng 568 m. Theo đề xuất, dự án sẽ khởi công vào ngày 2/9/2026 và hoàn thành cuối năm 2030, hướng tới mục tiêu trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới.

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vingroup

hà nội

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