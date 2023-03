Một công ty có vốn điều lệ 80 tỷ đồng cho Sudico (SJS) vay 880 tỷ đồng để làm Khu đô thị Nam An Khánh

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã: SJS) vừa thông qua việc nhận khoản góp vốn 880 tỷ đồng từ CTCP Dịch vụ Tổng hợp Đức Trí.



Theo đó, số tiền góp vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Sudico, thực hiện kinh doanh tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh và không giới hạn các mục đích khác tùy theo nhu cầu vốn của Sudico.

Tiến độ góp vốn dự kiến góp vốn từng lần theo đề nghị của Sudico và thời hạn góp vốn hợp tác là 12 tháng kể từ ngày chuyển vốn góp lần đầu tiên.

Ảnh: Khu đô thị Nam An Khánh

Sudico sẽ dùng các tài sản làm tài sản đảm bảo bao gồm quyền tài sản phát sinh từ các lô đất cao tầng ký hiệu CT4, CT5, CT6 với diện tích 43.797 m2 tại Dự án Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng Khu B; quyền tài sản phát sinh từ các lô đất cao tầng ký hiệu CT3 với diện tích 23.369 m2 tại Dự án Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng Khu B; quyền tài sản phát sinh từ các lô đất thấp tầng với diện tích 19.514 m2 với ký hiệu TT121, TT122, TT123, TT124 và TT45 tại Dự án Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng Khu B.

Công ty Đức Trí sẽ hưởng lợi ích việc góp vốn bằng lãi phát sinh từ vốn góp cộng với lợi ích tăng thêm. Trong đó, lãi suất để tính lãi phát sinh từ vốn góp là lãi suất cho vay theo thông báo của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) tại từng thời kỳ và được thay đổi 3 tháng/lần áp dụng suốt thời gian thực hiện hợp đồng; lợi ích tăng thêm được tính là 0,1% giá trị vốn thực góp/năm.

Sudico sẽ phải thanh toán 100% lãi và vốn thực góp sau 12 tháng và ưu tiên trả nợ trước hạn khi công ty có nguồn tiền. Thời gian hoàn trả phần lợi ích tăng thêm là 12 tháng/lần kể từ ngày góp vốn lần đầu tiên.

Trường hợp đến ngày thanh toán theo quy định của hợp đồng hợp tác, mà Sudico không hoàn trả đúng, đủ số tiền vốn góp và lãi cho Công ty Đức Trí và không được Công ty Đức Trí đồng ý gia hạn thì Sudico phải chịu thêm khoản tiền lãi quá hạn theo điều khoản của hợp đồng hợp tác.

Về công ty Đức Trí, công ty này có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, thành lập ngày 12/12/2014, địa chỉ tại số 131 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Người đại diện pháp luật là bà Phạm Thị Ngọc Thạch (sinh năm 1991). Đơn vị này hoạt động chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Ngoài ra, bà Phạm Thị Ngọc Thạch đang còn là đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Xây dựng và Hỗ trợ phát triển vận tải Phúc An.

Theo giới thiệu trên website của Sudico, Khu đô thị Nam An Khánh có quy mô 288,8 ha, trong đó 15,3 ha trong dự án khu vực xã An Khánh được quy hoạch làm khu dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất. Tổng diện tích đất quy hoạch cho xây dựng khu đô thị mới là 189,7 ha. Dự án nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, Sudico ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Khu đô thị Nam An Khánh là 3.638 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần đạt gần 380 tỷ đồng giảm một nửa so với năm ngoái, lợi nhuận trước thuế đạt 178 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 119 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2021.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Sudico giảm 2% so với đầu năm, còn hơn 6,826 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 33,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 404 tỷ đồng lên 1.608 tỷ đồng và chiếm 24% tổng nguồn vốn.

Sang năm 2023, Sudico lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.145 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng. Riêng quý 1/2023, Công ty đặt mục tiêu đạt 98 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 2,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.