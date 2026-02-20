Một công ty 780.000 người yêu cầu nhân viên phải dùng AI hoặc bị sa thải, ngay cả giám đốc cũng phải chứng minh có sử dụng

Hãng tin CNBC cho hay trong một động thái đầy quyết liệt nhằm tái định vị vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên số, tập đoàn tư vấn nổi tiếng Accenture đã chính thức đưa ra thông báo tới đội ngũ nhân sự cấp cao: Việc sử dụng thường xuyên các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện là điều kiện tiên quyết để được xem xét thăng tiến vào các vai trò lãnh đạo. Đồng thời, những nhân viên không thể nâng cấp kỹ năng AI có thể bị sa thải.

Thậm chí, theo xác nhận từ người phát ngôn của Accenture, các Giám đốc cấp phó (Associate Directors) và Quản lý cấp cao (Senior Managers) tại tập đoàn này buộc phải chứng minh sự "áp dụng thường xuyên" AI nếu muốn bước tiếp trên nấc thang sự nghiệp.

Muốn làm sếp thì phải dùng AI

Chiến lược này không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi suông. Trong một email nội bộ, phía Accenture khẳng định rằng mức độ sử dụng các công cụ AI chủ chốt sẽ là một "dữ liệu đầu vào hiển nhiên" trong các cuộc thảo luận về nhân tài. Điều này đồng nghĩa với việc hiệu suất làm việc truyền thống dù có tốt đến đâu cũng khó lòng bù đắp được khoảng trống về kỹ năng AI trong mắt các nhà điều hành.

Chia sẻ với CNBC, đại diện tập đoàn nhấn mạnh rằng chiến lược của họ là trở thành "đối tác tái thiết" hàng đầu cho khách hàng, đồng thời xây dựng một môi trường làm việc lấy AI làm trọng tâm. Để phục vụ khách hàng hiệu quả nhất, việc làm chủ các công nghệ mới nhất không còn là lựa chọn mà là nghĩa vụ.

Sự quyết liệt của Accenture thực tế đã được chuẩn bị từ trước. Vào tháng 9 năm ngoái, tập đoàn này từng phác thảo chiến lược tái cấu trúc, trong đó nêu rõ rằng những nhân viên không thể đào tạo lại kỹ năng (reskill) về AI cuối cùng sẽ phải đối mặt với việc bị sa thải.

Tại một cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh, CEO Julie Sweet đã gửi đi thông điệp không thể rõ ràng hơn: Tất cả 780.000 nhân viên trên toàn cầu đều được kỳ vọng sẽ "trang bị và thay đổi tư duy công nghệ" ở quy mô lớn.

Số liệu thực tế cho thấy tham vọng khủng khiếp của Accenture trong cuộc đua này. Tính đến nay, đã có khoảng 550.000 nhân viên được đào tạo về các kiến thức cơ bản của Generative AI.

Bà Julie Sweet khẳng định chiến lược số 1 của công ty hiện nay là nâng cao kỹ năng cho đội ngũ hiện có, đồng thời sẵn sàng "chia tay" những cá nhân không có lộ trình phát triển khả thi để nhường chỗ cho những nhân sự sở hữu kỹ năng mà tập đoàn thực sự cần.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Accenture đã liên tiếp tung ra các thương vụ hợp tác "khủng" với những tên tuổi hàng đầu trong làng công nghệ. Điển hình là cái bắt tay với OpenAI vào tháng 12 để cấp quyền truy cập ChatGPT Enterprise cho hàng chục nghìn nhân viên.

Chưa dừng lại ở đó, họ còn hợp tác với Anthropic để đào tạo 30.000 nhân sự sử dụng các công cụ Claude AI, và phối hợp cùng Palantir để trang bị kỹ năng phân tích dữ liệu AI cho hơn 2.000 nhân viên khác.

"Mọi CEO, hội đồng quản trị và các giám đốc cấp cao đều nhận thức được rằng AI tiên tiến là yếu tố sống còn cho tương lai," bà Sweet chia sẻ trong chương trình Squawk on the Street của CNBC.

Theo bà, thách thức hiện tại của nhiều doanh nghiệp là sự hào hứng với công nghệ nhưng lại thiếu đi sự sẵn sàng về mặt năng lực thực thi, và đó chính là kẽ hở mà Accenture muốn lấp đầy bằng một đội ngũ lãnh đạo "AI-first".

Tuy nhiên, chính sách mới này cũng cho thấy sự phân hóa nhất định về mặt địa lý và pháp lý. Nhân viên tại 12 quốc gia châu Âu và các bộ phận xử lý hợp đồng với Chính phủ Mỹ tạm thời chưa bị ảnh hưởng bởi quy định thăng tiến đi kèm điều kiện AI này.

*Nguồn: CNBC, FT