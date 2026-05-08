Ngày 8/5, UBND xã Bàu Cạn cho biết, đã gửi báo cáo đến Công an tỉnh Gia Lai liên quan tới vụ tai nạn lao động khiến anh R.M.J. (34 tuổi, trú ở thôn Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) là công nhân của Công ty Cổ phần Chánh Tây Gia Lai, tử vong .

Anh J. thời điểm xảy ra tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng lúc 6h10 ngày 7/5, anh J. đến khu vực xay mủ cao su của Công ty Cổ phần Chánh Tây Gia Lai để làm việc. Quá trình làm việc, anh J. đứng trên cối xay mủ, do bất cẩn nên bị trượt chân rơi xuống máy xay mủ cao su dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, UBND xã Bàu Cạn đã chỉ đạo Công an xã nắm tình hình, làm rõ vụ việc; thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình nạn nhân bị nạn.