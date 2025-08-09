Một công nghệ chiến lược từng thua Mỹ, nay Trung Quốc vượt mặt và liên tục tạo kỷ lục mới

Theo SCMP, trong lĩnh vực robot, Ezell – Giám đốc Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) cho biết, "chúng tôi từng thấy rằng bản thân các công ty Trung Quốc không có tính sáng tạo như các công ty Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Tuy nhiên, tính đến nay, Trung Quốc đã triển khai nhiều robot công nghiệp hơn so với phần còn lại của thế giới cộng lại”.

"Điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ tận dụng robot và tự động hóa thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế sản xuất của mình", giám đốc ITIF nói thêm.

Tại Hội nghị Robot Thế giới 2024 diễn ra ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, ông Tân Quốc Bân, cho biết Trung Quốc đã duy trì vị thế là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới suốt 11 năm liên tiếp. Theo ông, trong thập kỷ qua, ngành công nghiệp robot của nước này đã "vươn mình từ nhỏ bé thành khổng lồ", trở thành lực lượng chủ đạo trong đổi mới công nghệ và quản trị toàn cầu.

Tính đến tháng 7/2024, Trung Quốc nắm giữ hơn 190.000 bằng sáng chế robot, chiếm tới 2/3 tổng số bằng sáng chế liên quan đến robot trên toàn thế giới. Năm 2023, sản lượng robot công nghiệp của Trung Quốc đạt 430.000 bộ, và trong 3 năm liên tiếp, nước này chiếm hơn một nửa số robot lắp mới toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc nhấn mạnh rằng, Trung Quốc đã đạt những bước tiến vượt bậc trong công nghệ cảm biến, nhận thức, và điều khiển sinh học. Chương trình "Robot +" đang được triển khai sâu rộng, thúc đẩy sự ứng dụng robot vào mọi lĩnh vực công nghiệp. Trong vòng 10 năm, số lượng robot trên 10.000 công nhân tại các nhà máy sản xuất của Trung Quốc đã tăng vọt gần 9 lần, từ 49 lên 470 bộ.

Mới đây, Reuters cho biết, một cửa hàng Robot Mall sẽ khai trương tại Bắc Kinh vào tuần này, bày bán hơn 100 mẫu robot hình người và phục vụ tiêu dùng đến từ hơn 40 thương hiệu Trung Quốc, bao gồm Ubtech Robotics và Unitree Robotics.

Các sản phẩm tại đây bao gồm robot chơi cờ, thú cưng robot và cả bản sao kích thước thật của nhà vật lý Albert Einstein được thiết kế để giảng giải các lý thuyết khoa học như thuyết tương đối.

Đây là một trong những cửa hàng đầu tiên tại Trung Quốc chuyên kinh doanh robot hình người phục vụ người tiêu dùng, phản ánh tham vọng của nước này trong việc trở thành quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo và công nghệ robot.

Thực tế, việc đưa robot vào từng hộ gia đình không thể chỉ trông chờ vào các công ty công nghệ mà cần có những giải pháp tùy biến theo nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Robot Mall được giới thiệu là cửa hàng 4S - cung cấp dịch vụ bán hàng, phụ tùng thay thế, bảo trì và khảo sát. Wang cho biết, giá robot dao động từ 278 đến hàng trăm nghìn USD. Giá bán các sản phẩm dao động từ 2.000 nhân dân tệ (khoảng 278 USD) đến vài triệu nhân dân tệ.

Hiện nay, Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển ngành robot như một phần trong chiến lược ứng phó với các thách thức về dân số già và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Trong năm qua, lĩnh vực này đã nhận được các khoản trợ cấp vượt quá 20 tỷ USD, đồng thời Bắc Kinh cũng đang lên kế hoạch thành lập quỹ trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 137 tỷ USD) để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực AI và robot.