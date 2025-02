Tờ Times of India (Ấn Độ) ngày 12/2 đưa tin, nguyên nhân sự cố kể trên được xác định là do một con khỉ đột nhập vào trạm biến áp, gây ra sự cố này.

Vụ mất điện bắt đầu vào khoảng 10h45 sáng ngày 9/2 và kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ. Hệ thống điện sau đó được khôi phục dần dần, với ưu tiên cho các cơ sở y tế và nhà máy lọc nước.

Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka, ông Kumara Jayakody, đã giải thích rằng một đám khỉ nhảy vào đánh nhau tại Nhà máy điện Panadura, dẫn đến một con khỉ chạm vào máy biến áp và làm hư hại hệ thống điện.

Theo Times of India, một nhân viên an ninh tại cơ sở phát điện cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn và "quả cầu lửa", cho rằng có thể đã có sự "đứt gãy" trong hệ thống điện. Người này nói rằng khỉ thường xuyên xuất hiện tại nhà máy và khó có khả năng 1 con khỉ có thể gây ra gián đoạn diện rộng như sự cố vừa qua.

Sự việc này không chỉ gây ra phiền toái lớn cho người dân Sri Lanka mà còn làm lộ ra những vấn đề về cơ sở hạ tầng điện năng của quốc gia này. Đã có những cảnh báo từ các kỹ sư về việc lưới điện quốc gia rất dễ bị sự cố nếu không được nâng cấp.

Tượng thần khỉ Hanuman ở Ấn Độ (Ảnh: hindufaqs.com)

Trên mạng xã hội, người dân Sri Lanka so sánh sự cố này với một bộ phim hài, trong khi một số người chỉ ra điểm yếu của lưới điện quốc gia. Một người dùng mạng đặt câu hỏi về cơ sở hạ tầng, viết rằng, "Một con khỉ = hỗn loạn hoàn toàn. Đã đến lúc xem xét lại cơ sở hạ tầng chưa?"

Một người khác nói đùa, "Chỉ ở Sri Lanka, một con khỉ mới có thể đánh sập toàn bộ lưới điện của quốc gia".

Trong khi đó, một người dùng trên X chia sẻ hình ảnh minh họa về vị thần khỉ Hanuman trong sử thi Ramayana của Ấn Độ giáo, gợi lại câu chuyện về việc ông đã đốt cháy Sri Lanka trong cuộc chiến với vua quỷ Ravana.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Sri Lanka cũng đã trải qua một sự cố mất điện tương tự sau khi hệ thống gặp trục trặc ở một trong những đường dây truyền tải chính.

Vào mùa hè năm 2022, Sri Lanka đã phải chịu đựng tình trạng mất điện kéo dài trong nhiều tháng do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra thiếu hụt nhiên liệu, khiến các trạm xăng dầu cạn kiệt và nhà máy điện phải giảm giờ hoạt động. Cuộc khủng hoảng điện càng trở nên tồi tệ hơn với việc chính phủ gặp khó khăn trong việc nhập khẩu đủ lượng dầu và than do dự trữ ngoại hối của đất nước cạn kiệt.

Những sự cố liên tiếp đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận và đặt ra câu hỏi về việc cần phải cải thiện hệ thống cung cấp điện, đồng thời tăng cường bảo dưỡng và bảo vệ cơ sở hạ tầng để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.