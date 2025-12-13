Một cổ phiếu bất ngờ tăng sốc 40% trong 1 phiên giữa lúc thị trường rơi mạnh

Trên thị trường chứng chứng khoán Việt Nam, câu chuyện cổ phiếu tăng đột biến hàng chục phần trăm chỉ trong 1 phiên thi thoảng lại xuất hiện.

Cái tên mới nhất làm được điều hi hữu này là cổ phiếu IBD của CTCP In Tổng hợp Bình Dương. Cổ phiếu này vừa có phiên tăng kịch trần 40% trong phiên 12/12, dừng ở mức 9.100 đồng/cp.

Sở dĩ IBD có thể tăng đến 40% xuất phát từ Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành theo Quyết định số 236 ngày 24/04/2015 của Tổng Giám đốc HNX. Theo đó, cổ phiếu trên UPCoM không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ± 40% so với giá tham chiếu.

Thực tế, trước khi bất ngờ tăng bốc đầu, mã IBD đã có thời gian dài "trắng thanh khoản". Lần gần nhất cổ phiếu này có giao dịch là gần 5 tháng trước, vào phiên 28/7/2025 với 100 cổ phiếu được khớp lệnh. Tới phiên tăng trần hôm nay, thanh khoản vẫn èo uột với chỉ 100 đơn vị được sang tay tính đến hết phiên sáng.

Về IBD, tiền thân của công ty là Xí nghiệp In Sông Bé được thành lập từ 1988 trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp In thuộc Sở Văn hóa Thông tin vào Xí nghiệp In của Báo Sông Bé.

Tới ngày 02/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 01 cho Công ty với vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, CTCP In tổng hợp Bình Dương chính thức được thành lập. Sau đó tới tháng 3, công ty chính thức hoàn tất thủ tục quyết toán tài chính và bàn giao vốn từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty cổ phần.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu và in ấn và mua bán vật tư ngành in. Mã IBD lên giao dịch UPCoM với số lượng 9.000.000 cổ phần.

Cơ cấu cổ đông hiện tại của IBD ghi nhận Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương nắm 29% vốn. Ông Hách Thanh Toàn nắm gần 38,5% vốn.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần của IBD trong năm 2024 đạt gần 82 tỷ, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, LNTT và LNST lần lượt đạt 21 tỷ và 16,8 tỷ, tăng 65% so với thực hiện trong năm 2023.

Bước sang 2025, công ty lên kế hoạch tổng doanh thu đạt xấp xỉ 100 tỷ, LNTT đạt hơn 18 tỷ đồng.