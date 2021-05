Mới đây, đoạn video chia sẻ về cảnh một cô gái đùng đùng đi bẻ hết hoa thanh long ở ngoài vườn khiến ai cũng cảm thấy khó hiểu. Trong khi đây là vườn thanh long trồng để lấy quả, liệu làm như vậy thì cây có kết trái được không đây?

Một cô gái đùng đùng bẻ hết hoa ở vườn thanh long khiến dân mạng ngơ ngác, càng bất ngờ hơn khi biết lý do

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người bày tỏ ý kiến thắc mắc về hành động này:

- Bẻ vậy thì có kết trái được không chị?

- Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?

- Ủa là hoa bị hỏng hay là sao ta?

Cũng không để dân tình tò mò quá lâu, chủ nhân clip đã nhanh chóng giải thích lý do bẻ hoa thanh long. Chẳng biết đùa hay thật nhưng cô gái này nói rằng "hái về để xào thịt bò". Bên cạnh đó, một lý do khác được đưa ra là bẻ đi như vậy để hoa dễ thụ phấn, quả ra cũng sẽ to hơn. Nếu để ý kỹ sẽ thấy đúng là người này chỉ bẻ phần trên của hoa còn đoạn cuống và đài hoa bên dưới vẫn khéo léo để lại trên cây. Vì thế, lời giải thích này nghe cũng hợp lý đấy chứ?

Nguồn: TikTok @chibaypro