Sau khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng tải công khai bản sao kê ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Yagi, một giao dịch đã nhận được sự rất nhiều sự chú ý của mọi người.

Số tiền chuyển khoản là 200 nghìn đồng với nội dung: “Tap the can bo phong Giam doc tham 2 TAND cap cao tai Ha Noi ung ho dong bao cac tinh thanh pho bi thiet hai do con bao so 3 gay ra". Giao dịch này đã tạo ra khá nhiều dư luận tiêu cực, gây ảnh hưởng đến TAND cấp cao tại Hà Nội.

N.K.L tại cơ quan điều tra. (Ảnh: T.H)

Ngày hôm qua, người phụ nữ có tên N.K.L (sinh năm 2001, trú tại Hà Nội) đã được mời lên làm việc tại Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an. Người phụ nữ đang làm công việc lao động tự do này thừa nhận chính là chủ nhân của giao dịch gây hiểu lầm nói trên.

N.K.L cho biết không hề quen biết ai tại TAND cấp cao tại Hà Nội. Chị đã khóc, tỏ ra rất hối hận và gửi lời xin lỗi đến TAND cấp cao tại Hà Nội.

Trước đó, giao dịch 2.000 đồng với nội dung “Tap the CBNV xa Cong hoa – Quoc oai – Ha Noi ung ho dong bao khac phuc hau qua bao lu yagi” cũng đã được xác định không phải là của Tập thể CBNV UBND xã Cộng Hòa - Quốc Oai - Hà Nội. Bí thư Đảng ủy xã Cộng Hòa - ông Đỗ Hồng Sơn khẳng định xã đã tiến hành vận động cán bộ nhân viên ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ lụt nhưng sẽ chuyển đến Ban cứu trợ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua hình thức tiền mặt.

Vụ việc một nam sinh ủng hộ 10.000 đồng và ghi nội dung là "tập thể anh em Rạp xiếc Trung ương" cũng đã được làm rõ trước đó.