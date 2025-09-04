Một chuỗi sự kiện quy mô 10.000m2 sắp ra mắt tại Hà Nội: Gần 300 gian hàng quốc tế sẽ góp mặt

VIET INDUSTRY - CLEANFACT - RHVAC VIETNAM 2025 sẽ diễn ra từ ngày 11-13/09/2025 tại Cung Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC), Hà Nội. Sự kiện này được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Việc thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực sản xuất trong nước là một chiến lược trọng tâm nhằm xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại và có sức cạnh tranh quốc tế. Các chính sách của Chính phủ, như Nghị quyết 57/NQ-CP và Nghị quyết 68/NQ-CP, đã tạo ra một môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đổi mới và tăng năng lực cạnh tranh.

Triển lãm dự kiến trở thành cầu nối xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối trực tiếp giữa các nhà cung ứng và nhà mua hàng, đồng thời mở rộng hợp tác về công nghệ, vốn đầu tư và phát triển thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Chuỗi sự kiện có quy mô 10.000m²

Với quy mô lên tới 10.000m² trưng bày, triển lãm dự kiến quy tụ gần 300 gian hàng đến từ trên 10 quốc gia, giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến trong những lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn như xây dựng công nghiệp, điện, tự động hóa, công nghệ phòng sạch, HVAC, hạ tầng bán dẫn và trung tâm dữ liệu. Sự kiện có sự tham gia của nhiều thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước như: Eurovent, Robatherm, Daikin, LG, Phương Linh Group, Gree, Fujitsu, Saint Gobain, Danfoss, Ziehl-Abegg, Acez Instruments, Air Filtech, Enco, Nippo Sanso, Trumpf, VSIP,... mang đến các giải pháp và xu hướng kỹ thuật tiên tiến nhất. Đặc biệt, sự góp mặt của Cụm gian hàng Hàn Quốc cùng các hiệp hội doanh nghiệp trong nước cũng góp phần tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế.

Triển lãm dự kiến sẽ đón tiếp tới 10.000 lượt khách chuyên ngành, bao gồm chủ đầu tư, tổng thầu, kỹ sư, chuyên gia và đại diện các hiệp hội công nghiệp. Điều này không chỉ minh chứng cho tầm vóc của triển lãm, mà còn mở ra không gian hợp tác – kết nối – xúc tiến thương mại, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bền vững và có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Tập trung giải quyết thách thức trong kỷ nguyên số

Bên cạnh khu vực trưng bày, chuỗi triển lãm sẽ tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo chuyên môn với sự tham gia của các hiệp hội, tổ chức và diễn giả quốc tế. Các chương trình này tập trung vào việc giải quyết các thách thức kỹ thuật, cập nhật xu hướng công nghệ và định hướng phát triển công nghiệp trong kỷ nguyên số.

Trong khuôn khổ VIET INDUSTRY 2025 (Triển lãm Công nghiệp Việt Nam), một loạt các hội thảo chuyên ngành sẽ được tổ chức, bám sát các xu hướng trọng yếu như chuyển đổi số, kinh tế xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Diễn đàn Công nghiệp cấp cao 2025: Với chủ đề "Xây dựng nền Công nghiệp Việt Nam tự chủ - hùng cường", diễn đàn nhằm mục tiêu thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng nội địa, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và làm chủ công nghệ trong các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Hội thảo Bán dẫn 2025: Tập trung vào "Nền tảng hạ tầng và cơ sở vật chất", hội thảo sẽ cập nhật chiến lược đầu tư và phát triển hạ tầng bán dẫn, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Diễn đàn Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu 2025: Diễn đàn chia sẻ chiến lược đầu tư và thiết kế Data Center theo chuẩn Uptime Tier III/IV, tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và hạ tầng xanh.

Hội thảo GMP 2025: Tập trung vào chuẩn mực EU-GMP/PIC/S trong sản xuất dược phẩm, giúp doanh nghiệp cập nhật yêu cầu tuân thủ, chiến lược đầu tư, chuyển đổi số và quản lý chất lượng.

Diễn đàn Đầu tư & Xây dựng nhà máy công nghiệp 2025: Thảo luận về định hướng phát triển nhà máy sản xuất theo mô hình bền vững và hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và xu hướng chuyển đổi xanh.

Tiếp nối thành công của năm 2024, triển lãm CLEANFACT VIETNAM 2025 và RHVAC VIETNAM 2025 cũng sẽ tiếp tục tổ chức hai diễn đàn chuyên sâu:

Hội thảo Công nghệ Phòng sạch 2025: Chủ đề “Giải pháp phòng sạch cho ngành sản xuất điện tử và bán dẫn”, hội thảo sẽ tập trung thảo luận về các tiêu chuẩn ISO 14644, giải pháp kiểm soát tĩnh điện, xử lý khí và công nghệ nâng cao hiệu suất năng lượng cho hệ thống AHU.

RHVAC Techshow 2025 & Tọa đàm: Với chủ đề "Làm mát bền vững và Chất lượng không khí trong nhà", chương trình sẽ thảo luận về ứng dụng AI, IoT, BMS trong điều khiển thông minh, giải pháp làm mát hiệu suất cao và chiến lược kiểm soát IAQ.