Một chuỗi nhà thuốc sơ cứu, phát thuốc miễn phí cho người dân chịu ảnh hưởng của bão Yagi

Cơn bão số 3 đi qua, mưa lũ và sạt lở đất đang khiến cho người dân nhiều tỉnh thành như Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Cạn, Hải Phòng, Quảng Ninh... bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, rất nhiều mạnh thường quân, tổ chức, doanh nghiệp đã chung tay chia sẻ với bà con đang gặp nạn. Chiều nay (ngày 10/9), hệ thống nhà thuốc Long Châu đã tổ chức chương trình tặng miến phí kit sơ cứu và thuốc cảm sốt, tiêu chảy cho bà con vùng thiên tai.

Theo đó, người dân có thể đến nhà thuốc Long Châu gần nhất được sơ cứu và nhận thuốc miễn phí. Đồng thời, hotline khẩn cấp 24/7: 1800.6928 (miễn cước) luôn sẵn sàng để hỗ trợ các trường hợp cần thuốc gấp.

Nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... đang chia sẻ với người dân vùng lũ.

Chương trình này sẽ áp dụng tại Nhà thuốc Long Châu trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng,Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Tuyên Quang, Hải Dương, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lai Châu, Sơn La, Ninh Bình, Hưng Yên , Thanh Hóa, Hòa Bình.

Cũng trong chiều nay, với mong muốn làm cầu nối chia sẻ những khó khăn mà người dân bị ảnh hưởng do bão Yagi gây mưa to, ngập lụt ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines thông báo tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên các chuyến bay do Vietnam Airlines Group khai thác (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco).

Hàng hoá cứu trợ sẽ được Vietnam Airlines Group hỗ trợ:

Miễn phí cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các phí liên quan,

Được giữ tải ưu tiên trên chuyến bay của các hãng từ các sân bay trên cả nước đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng), Vinh (Nghệ An), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vân Đồn (Quảng Ninh), Điện Biên.