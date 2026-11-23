Một dự án bất động sản tại Quy Nhơn quảng bá chính sách mua lại căn hộ nếu chậm bàn giao quá 6 tháng. Tuy nhiên, luật sư cho rằng quyền chấm dứt hợp đồng, hoàn tiền khi chậm bàn giao vốn đã có trong quy định, vấn đề nằm ở giá trị bảo đảm thực sự của cam kết.

"Lần đầu tiên trên thị trường bất động sản, tiến độ được cam kết bằng chính sách mua lại căn hộ" là thông điệp được quảng bá tại một dự án ở Quy Nhơn gây xôn xao trong giới đầu tư bất động sản. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Ngô Mây làm chủ đầu tư.

Theo thông tin giới thiệu, chủ đầu tư cam kết có chính sách mua lại căn hộ nếu dự án chậm bàn giao quá 6 tháng so với tiến độ quy định trong hợp đồng mua bán (HĐMB).

Ngoài ra, khách hàng mua căn hộ trong đợt này được hưởng chiết khấu 3% trực tiếp vào giá bán, miễn phí 2 năm phí quản lý. Giá bán tham khảo từ khoảng 47 triệu đồng/m2 đối với căn hộ hướng view thành phố. Ngoài các căn hộ có tầm nhìn đô thị, dự án còn giới thiệu sản phẩm sở hữu tầm nhìn biển và quảng trường.

Một chủ đầu tư tung chính sách mua lại căn hộ nếu chậm tiến độ 6 tháng.

Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến năng lực triển khai dự án, tiến độ xây dựng và khả năng nhận nhà đúng cam kết, chính sách mua lại được xem là một cách bổ sung bảo đảm cho khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào chiết khấu hay ưu đãi tài chính.

Dù vậy, thông điệp "mua lại căn hộ" cũng nhanh chóng đặt ra câu hỏi về giá trị thực chất của chính sách.

Luật sư chỉ ra điều người mua cần lưu ý

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Hà, thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng việc quảng bá chính sách này là "lần đầu tiên trên thị trường bất động sản" không chính xác, bởi những cam kết tương tự đã từng xuất hiện tại thị trường Hà Nội từ nhiều năm trước.

Dưới góc độ pháp lý, ông cho rằng chính sách mua lại căn hộ nếu được thực hiện thực chất là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, người mua cần thận trọng, tìm hiểu kỹ các điều kiện đi kèm và xác định rõ cam kết này đem lại quyền lợi gì vượt lên trên những quy định vốn đã có.

Thứ nhất, pháp luật hiện hành đã có cơ chế bảo vệ người mua nhà khi chủ đầu tư chậm bàn giao. Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ theo Nghị định 96/2024/NĐ-CP đã có nội dung để các bên thỏa thuận về quyền chấm dứt hợp đồng, hoàn trả tiền và xử lý vi phạm khi chậm bàn giao.

Vì vậy, người mua cần phân biệt rõ chính sách mua lại của doanh nghiệp với quyền lợi được quy định trong hợp đồng mua bán thông thường. Nếu cam kết mới không mang lại cơ chế hoàn tiền tốt hơn, mức bồi thường cao hơn hoặc điều kiện thực hiện thuận lợi hơn, giá trị bổ sung đối với khách hàng có thể không lớn như thông điệp quảng bá.

Thứ hai, cần làm rõ giá mua lại, thời gian hoàn tiền và các khoản bồi thường. Cam kết mua lại sẽ có ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào việc doanh nghiệp hoàn trả theo giá bán ban đầu, tổng số tiền khách hàng đã thanh toán hay có tính thêm lãi, chi phí phát sinh. Người mua cũng cần biết thời gian nhận tiền sau khi kích hoạt quyền mua lại và phương án xử lý nếu doanh nghiệp không thanh toán đúng hạn.

Luật sư Hoàng Hà, thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM

Thứ ba, vị luật sư cho rằng cam kết cần được thể hiện thành điều khoản có tính ràng buộc pháp lý trong HĐMB hoặc phụ lục hợp đồng. Đặc biệt, cần xác định rõ pháp nhân trực tiếp chịu nghĩa vụ mua lại là chủ đầu tư hay đơn vị phát triển dự án, tránh trường hợp thông điệp quảng bá được đưa ra bởi một doanh nghiệp nhưng nghĩa vụ thực tế lại thuộc về pháp nhân khác.

Chính sách mua lại căn hộ khi chậm tiến độ cũng nhận được những ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Một số người cho rằng điều kiện mua lại nếu dự án chậm bàn giao quá 6 tháng không có gì quá khác biệt, bởi trong hợp đồng mua bán thông thường, các bên vốn đã có thể quy định quyền và nghĩa vụ khi chậm bàn giao.

Một ý kiến khác đặt vấn đề về khả năng thực thi cam kết: "Giống kim cương, khi mua ký hợp đồng cũng cam kết mua lại, nhưng khi mang ra bán thì hẹn 4 tháng sau trả tiền. Khi doanh nghiệp còn tiền, thị trường tốt thì chẳng nói, nhưng khi doanh nghiệp hết tiền thì có cam kết bằng trời cũng thế thôi".

Những băn khoăn này cho thấy người mua không chỉ quan tâm đến việc chủ đầu tư có đưa ra cam kết hay không, mà còn chú trọng khả năng thực hiện cam kết khi rủi ro thực sự xảy ra.