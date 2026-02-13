Một chiến sĩ trẻ nói với Đàm Vĩnh Hưng: "Em nghẹn nghẹn trong lòng"

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ những khoảnh khắc anh đến thăm hỏi, chúc Tết và trò chuyện cùng các chiến sĩ trẻ ở Đồn biên phòng Lò Gò (tỉnh Tây Ninh – khu vực sát biên giới Campuchia).

Ngồi lại cùng các chiến sĩ trẻ, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Hôm nay, nhân dịp lên thăm tụi em để biết được cuộc sống, sinh hoạt của các em, anh có một MV dành riêng cho các em.

Đó là MV Những người lính xa nhà. MV này chưa từng phát hành (ở thời điểm Đàm Vĩnh Hưng tới thăm các chiến sĩ) và các em là những người đầu tiên xem MV này. Các em thử xem có thấy bóng dáng mình trong đó không?".

Sau khi xem xong MV của Đàm Vĩnh Hưng, các chiến sĩ đều tỏ ra xúc động và lặng người đi. Một chiến sĩ nói: "Em thấy bài này rất hay, truyền đạt tới người nghe nhiều cảm xúc và dễ hát lại".

Một chiến sĩ khác chia sẻ: "Em thấy biết ơn những người lính ngoài đảo xa. Em cảm thấy mình may mắn khi được công tác ở đất liền, công việc của mình bớt gian nan hơn những người lính ngoài đảo xa".

Một chiến sĩ bày tỏ: "Trước giờ em rất thích các bài hát về những vị anh hùng. Riêng bài hát này đem lại cho em nhiều cảm xúc sâu lắng. Em cũng nghẹn nghẹn trong lòng khi nghe xong. Em sẽ tải bài này về nghe".

Đàm Vĩnh Hưng nghe vậy liền tâm sự: "Lúc mới nhận bài hát này, anh phấn khích lắm và còn đăng ký mua bản quyền suốt đời để hát. Khi anh gửi bài này cho ekip sản xuất, mọi người đều hào hứng muốn bắt tay vào làm MV luôn.

Nói thật với bọn em, đây là sản phẩm thứ hai anh đổ nhiều tiền vào nhất vì việc di chuyển ra biển đảo của cả một ekip không hề dễ dàng.

Anh hi vọng các em cảm thấy mình trong đó. Các em phải hãnh diện vì mình cũng đóng góp vào việc bảo vệ quê hương đất nước. Mỗi người đều có lĩnh vực riêng của mình để cống hiến. Mỗi người một chút thì sẽ tạo nên cuộc sống tốt đẹp".

Được biết, trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã tới tận nhà người thân của hai chiến sĩ tại Đồn biên phòng Lò Gò để thăm hỏi, tặng quà Tết theo mong muốn của hai chiến sĩ và lì xì mỗi gia đình 10 triệu đồng. Hành động của anh nhận được nhiều khen ngợi.