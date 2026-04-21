Một chiếc Su-57E xuất hiện trên bầu trời quốc gia châu Á

Theo hãng thông tấn TASS, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57E của Nga đã được ra mắt tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Defense Services Asia (DSA) 2026, diễn ra từ ngày 20 đến 23/4, tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Phiên bản xuất khẩu của tiêm kích Su-57 Felon được trưng bày trong khu vực triển lãm chung của công ty xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboronexport, thu hút sự quan tâm sâu sắc của khách tham quan.

"Tại Triển lãm DSA 2026, Rosoboronexport sẽ trưng bày các sản phẩm mới nhất của Nga, đã thử nghiệm trong điều kiện thực tế và chứng minh được các đặc tính chiến đấu và vận hành của chúng.

Những sản phẩm này bao gồm tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57E, mà chúng tôi sẵn sàng cung cấp độc quyền cho các đối tác đáng tin cậy, những loại đạn chính xác và máy bay không người lái," Giám đốc điều hành Rosoboronexport - ông Alexander Mikheev cho biết bên lề sự kiện.

Máy bay chiến đấu Su-57E của Nga.

Theo ông Mikheev, Nga sẵn sàng tiếp tục trang bị cho lực lượng vũ trang Malaysia "những hệ thống hiện đại nhất để tăng cường chủ quyền quốc gia và năng lực phòng thủ."

Trong lĩnh vực hệ thống không người lái, Rosoboronexport sẽ giới thiệu cả phương tiện trinh sát và đạn tuần kích - những sản phẩm có kinh nghiệm hoạt động rộng rãi nhất cho đến nay.

Chúng bao gồm UAV tầm ngắn S350M-E (Supercam S350), hệ thống trinh sát và tấn công Lancet-3 của ZALA, hệ thống KUB-2E với đạn tuần kích có điều khiển, hệ thống trinh sát và tấn công RUS-PTE, và UAV trinh sát Skat 350M, tất cả đều được phát triển và sản xuất bởi Tập đoàn Kalashnikov.

Tại gian hàng của Trung tâm Công nghệ Đặc biệt, Rosoboronexport sẽ giới thiệu máy bay không người lái đa chức năng Orlan-10E và Orlan-30, hiện đang được sử dụng thành công tại hơn 20 quốc gia, cho các đoàn đại biểu đối tác.

Ngoài ra, Rosoboronexport đang trưng bày nhiều loại vũ khí nhỏ, bao gồm súng tiểu liên PPK-20, các phiên bản cải tiến mới nhất của súng trường tấn công Kalashnikov, cũng như súng bắn tỉa và súng máy hạng nhẹ.