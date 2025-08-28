Một chiếc điện thoại giá rẻ, có thể là đối thủ của Samsung: Bỏ ra hơn 4 triệu, người dùng nhận lại gì?

Trên thị trường, Xiaomi Redmi Note 14 vừa ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng. Minh chứng rõ ràng nhất là việc sản phẩm này đang trở thành một trong những cái tên bán chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử như Shopee.

Với những nâng cấp đáng giá từ màn hình, hiệu năng đến pin và camera, liệu chiếc điện thoại này có đủ sức vượt qua các đối thủ sừng sỏ khác, đặc biệt là chiếc Samsung Galaxy A series đình đám, để trở thành "ông vua" mới trong phân khúc?

Chip MediaTek hỗ trợ chiến game ổn định

MediaTek Helio G99-Ultra 8 nhân trên Redmi Note 14 được sản xuất trên tiến trình 6 nm hiện đại, mang lại hiệu năng ổn định khi chơi các tựa game đồ họa nặng như PUBG và Liên Quân. Bên cạnh đó, con chip này còn tối ưu hóa năng lượng hiệu quả, phân bổ điện năng hợp lý, giúp máy hoạt động mát mẻ và tránh hiện tượng quá nhiệt.

Kết hợp cùng GPU Mali-G57 MC2, thiết bị mang đến khả năng xử lý mượt mà các tác vụ đồ họa nặng và các tựa game 3D phổ biến. Nhờ đó, người dùng sẽ ít gặp phải tình trạng giật lag hay đứng hình khi thực hiện các thao tác nhanh.

Máy được trang bị RAM 6 GB, mang lại hiệu năng mượt mà cho các tác vụ đa nhiệm và giải trí. Đi cùng bộ nhớ trong 128 GB, người dùng có đủ không gian lưu trữ ứng dụng, hình ảnh và dữ liệu quan trọng một cách thoải mái.

Tấm nền AMOLED, tần số quét 120 Hz

Ngoài hiệu suất phần cứng ổn định, Xiaomi Redmi Note 14 còn được trang bị tấm nền AMOLED sắc nét, với khả năng phát sáng từng điểm ảnh và độ phân giải 1080 x 2400 pixels. Nhờ vậy, những khung hình hiển thị luôn rõ ràng, giảm thiểu hiện tượng hình ảnh bị vỡ khi chơi game hay xem phim.

Màn hình 6.67 inch mang đến không gian vừa đủ để thao tác thoải mái mà không bị che khuất. Kết hợp với tần số quét 120 Hz mượt mà và độ sáng tối đa 1800 nits, máy đảm bảo hiển thị mượt, độ trễ thấp và khả năng nhìn rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng ngoài trời.

Xiaomi tiếp tục khẳng định sự bền bỉ trên dòng Note mới với mặt kính cường lực Corning Gorilla Glass 5, giúp tăng cường khả năng chịu lực và mang đến sự yên tâm cho người dùng trước các va chạm trong cuộc sống hàng ngày.

Thiết kế nguyên khối liền mạch

Xiaomi Redmi Note 14 tiếp cận người dùng bằng một thiết kế vuông vức, tạo cảm giác chắc chắn và bền bỉ. Mặt lưng nhựa nguyên khối góp phần mang đến sự chắc chắn và thoải mái khi cầm nắm. Các chi tiết như khe loa, jack cắm, nút nguồn cũng được gia công tỉ mỉ, thể hiện sự trau chuốt trong từng đường nét.

Redmi Note 14 được trình làng với ba tùy chọn màu sắc: tím, xanh lá và đen. Chiếc điện thoại đem lại nhiều lựa chọn để phù hợp với cá tính và phong cách riêng của bạn, thể hiện sự quan tâm của hãng đến nhu cầu cá nhân hóa của người dùng.

Pin 5500 mAh

Viên pin 5500 mAh trên chiếc điện thoại Xiaomi này là một điểm nhấn đáng chú ý, cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho các hoạt động của thiết bị. Công nghệ sạc nhanh 33W đi kèm giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc, cho phép người dùng nhanh chóng đưa thiết bị trở lại trạng thái hoạt động.

Camera 108 MP

Hệ thống camera sau của chiếc điện thoại Android này được trang bị cảm biến chính 108 MP cùng hai cảm biến phụ 2 MP. Ngoài ra, khả năng quay video Full HD ở tốc độ 60 fps giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ với chất lượng cao.

Camera trước 20 MP trên Redmi Note 14 còn được cài đặt với các tính năng làm đẹp, cho phép tùy chỉnh các hiệu ứng làm đẹp, điều chỉnh độ sáng, độ tương phản...

Nhìn chung, Xiaomi Redmi Note 14 có thể cạnh tranh trực tiếp với các mẫu điện thoại thuộc dòng Samsung Galaxy A series, đặc biệt là Samsung Galaxy A35 và Samsung Galaxy A55. Nếu người dùng ưu tiên cấu hình mạnh mẽ, sạc nhanh và camera độ phân giải cao với một mức giá cạnh tranh, Xiaomi Redmi Note 14 là một lựa chọn rất đáng cân nhắc.