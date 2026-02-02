Một chiếc điện thoại 15 năm tuổi bỗng được săn lùng vì bên trong chứa vàng: "Kho báu" bị lãng quên?

Ra mắt cách đây 15 năm, iPhone 4S – biểu tượng một thời của Apple – đang bất ngờ quay trở lại thị trường như một hiện tượng lạ. Với mức giá chỉ tương đương vài ly cà phê, chiếc điện thoại này đã không còn là một thiết bị liên lạc mà trở thành một món "đồ chơi" công nghệ đầy hoài niệm.

Khi "huyền thoại" trở thành món đồ chơi giá rẻ

Trên các nền tảng thương mại điện tử và chợ đồ cũ ở Trung Quốc, iPhone 4S đang được rao bán rầm rộ với mức giá dao động từ 50 đến 98 NDT (khoảng 190.000 – 365.000 VNĐ). So với những chiếc smartphone hiện đại, iPhone 4S thành một món đồ chơi công nghệ có mức giá rất rẻ.

Theo chia sẻ từ các nhà bán buôn, quy trình "hồi sinh" những chiếc điện thoại này đã trở thành một dây chuyền công nghiệp tối ưu hóa chi phí. Một chiếc iPhone 4S cũ bản 16GB có giá thu mua chỉ khoảng 40 NDT. Sau khi được tân trang, thay pin và làm mới vỏ, những chiếc điện thoại này được bán ra thị trường. Tuy nhiên, giới buôn điện thoại tại Hoa Cường Bắc (Thâm Quyến) khẳng định: Hàng nguyên bản gần như đã "tuyệt chủng", đa số máy trên thị trường là hàng dựng, máy tân trang từ linh kiện kém chất lượng.

Cơn sốt "luyện vàng"

Một trong những lý do khiến iPhone 4S cũ được thu mua số lượng lớn là tin đồn về hàm lượng vàng bên trong bo mạch chủ. Trong cơn sốt giá vàng toàn cầu, nhiều người tin rằng các dòng iPhone đời cũ chứa lượng kim loại quý đáng kể để chiết xuất.

photo_2026-02-02_11-45-31

Tuy nhiên, thực tế lại gây thất vọng cho những người nuôi mộng "đào vàng" từ rác điện tử. Các nhà bán buôn cho biết, dù bo mạch chủ iPhone 4S thực sự có chứa vàng để đảm bảo tính dẫn điện tốt nhất, nhưng hàm lượng này cực kỳ thấp. Những người kỳ vọng thu được 0,5g vàng từ mỗi thiết bị đã phải đối mặt với sự thật phũ phàng: lượng vàng thực tế thu hồi được thường chỉ vỏn vẹn khoảng 30mg – tức là ít hơn 15 lần so với con số đồn thổi. Với mức lợi nhuận này, việc chiết xuất nhỏ lẻ không đủ bù đắp chi phí hóa chất và công sức xử lý.

Dù không còn đáp ứng được các ứng dụng hiện đại, iPhone 4S vẫn có sức hút riêng đối với hai nhóm đối tượng:

Người sưu tầm hoài niệm: Những người muốn sở hữu thiết kế khung thép, kính phẳng kinh điển – tác phẩm cuối cùng dưới thời Steve Jobs. Tuy nhiên, hàng "zin" chuẩn hiện chỉ còn nằm trong tay các nhà sưu tập với mức giá cao hơn nhiều so với hàng tân trang trên sàn thương mại điện tử.

Người dùng tối giản: Sử dụng làm máy nghe nhạc, báo thức hoặc thiết bị chụp ảnh phong cách "retro".

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng phần lớn pin tân trang trong các dòng máy giá rẻ này không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và khi hỏng hóc, chúng nhanh chóng trở thành rác thải điện tử khó xử lý do chứa nhiều thành phần kim loại nặng độc hại.

Kết luận

Sự trở lại của iPhone 4S với mức giá rẻ bất ngờ là minh chứng cho sức sống bền bỉ của một biểu tượng công nghệ, nhưng cũng là lời nhắc nhở về tính thực tế của thị trường. Không có món hàng "nguyên bản" nào có giá vài chục NDT, và cũng không có "mỏ vàng" nào dễ dàng khai thác từ những chiếc điện thoại cũ. Nếu bạn mua iPhone 4S để trải nghiệm cảm giác cầm nắm một huyền thoại, đó là một lựa chọn thú vị. Nhưng nếu mua với kỳ vọng về giá trị sử dụng lâu dài hay đầu tư chiết xuất kim loại, hãy chuẩn bị tinh thần cho những con số thực tế đầy thất vọng.