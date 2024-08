Một chi tiết chứng minh Gil Lê và Xoài Non cực kỳ hợp nhau trong chuyện yêu

Tính đến nay, Gil Lê đã hoạt động nghệ thuật được hơn 10 năm. Tuy nhiên, Gil Lê là người kín tiếng và ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm với công chúng hay công khai mối quan hệ của bản thân. Thời gian qua, dù nhiều lần vướng tin hẹn hò với Chi Pu, Hoàng Thùy Linh... nhưng Gil Lê đều chưa từng lên tiếng xác nhận.



Mới đây, khoảnh khắc tình bể bình của Gil Lê bên hot girl Xoài Non đã khiến cõi mạng "chấn động". Loạt hành động thân mật ngọt ngào của cặp đôi đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Giữa tin hẹn hò, những phát ngôn cũ của Gil Lê cũng được cư dân mạng quan tâm và chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Gil Lê và Xoài Non đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội vì clip hôn nhau thắm thiết (Nguồn: Đi soi sao đi)

Khoảnh khắc "khóa môi" trên sân tập của cặp đôi đang viral, được chia sẻ chóng mặt

Vào năm 2022, khi tham gia chương trình truyền hình, Gil Lê đã có những chia sẻ đáng chú ý về tình yêu. "Trong tình cảm quan trọng nhất là tìm được người phù hợp để chia sẻ trong cuộc sống, không cần mọi thứ quá giống nhau. Nhiều bạn nói khác nhau quá khó thành một đôi, nhưng chính sự khác nhau có thể là sự bù đắp bù trừ cho nhau tạo nên thú vị. Yêu là cứ yêu hết lòng, cả đối phương và mình cùng phát triển đừng giữ nhau quá thì sẽ tạo áp lực. Khi yêu, cả hai cảm thấy bình an trong cuộc sống lẫn công việc. Cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng thúc đẩy nhau công việc đấy mới là tình yêu lành mạnh", Gil Lê tâm sự.

Trong lần hiếm hoi nói về chuyện tình cảm, Gil Lê bộc bạch: "Với những cá nhân đang 'tấn công' Gil Lê bằng những câu chuyện bịa đặt xấu xí, những phốt tình cảm không đúng sự thật... Gil Lê xin phép không nhận vào tâm mình những tiêu cực đó nữa nhen, trả lại hết cho các bạn đó nhen và tha thứ cho các bạn vì chắc các bạn có nỗi khổ tâm hoặc mong cầu gì đó các bạn mới làm như vậy, tha thứ thật sự để chính Gil Lê được an yên. Mong các bạn cũng sớm an yên nhen". Đây là lần hiếm hoi, Gil Lê lên tiếng về những tin đồn không hay xoay quanh chuyện tình cảm cá nhân.

Gil Lê cho biết trong chuyện tình cảm quan trọng nhất là tìm thấy người phù hợp

Trong suốt hơn một thập kỷ làm nghề, Gil Lê rất kín tiếng trong chuyện chia sẻ tình cảm

Những quan điểm tình yêu của Gil Lê được nhận xét rằng cũng giống với Xoài Non. Cụ thể, vào tháng 7/2024, Xoài Non từng có buổi livestream trò chuyện cùng với cư dân mạng. Thời điểm đó, mỹ nhân 2k2 còn thoải mái tiết lộ về dự định bước vào một mối quan hệ mới sau khi chia tay chồng cũ là Xemesis. Đặc biệt, Xoài Non cho biết tiêu chí là lựa chọn được người phù hợp với mình. Đây cũng là điều mà Gil Lê thấy quan trọng nhất trong tình yêu.

"Vui thì kết hôn, không vui thì thôi. Nếu phù hợp thì mình cưới chứ có gì đâu. Từ ngày mình cưới thì mọi người đã nói ra nói vào mối quan hệ của tụi mình. Mình cũng từng nói từ rất lâu là trên đời này không có gì chắc chắn, kể cả khi mình đã cưới bạn thì cũng không có gì chắc chắn là bọn mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài, chỉ là ở thời điểm đó tụi mình cảm thấy hạnh phúc và oke là được rồi", Xoài Non cho hay.

Khi được hỏi về cuộc sống sau khi ly hôn, Xoài Non từng cho biết: "Buồn cũng buồn rồi, khóc cũng khóc rồi bây giờ bắt buộc phải bước tiếp thôi". Cô chia sẻ thời gian đổ vỡ hôn nhân bên cạnh luôn có sự động viên và giúp đỡ từ gia đình, bạn bè.

Xoài Non cũng từng chia sẻ quan điểm trên sóng livestream sẽ cưới nếu tìm thấy người phù hợp với mình

Netizen cho rằng cả hai hợp nhau trong quan điểm về chuyện yêu đương

Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) và Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2018. Nam streamer là người chủ động làm quen, tán tỉnh. Tháng 9/2019, Xoài Non khoe nhẫn cầu hôn khiến dân tình bất ngờ vì khi đó cô nàng mới 17 tuổi. Khoảng 2 tháng sau, cặp đôi tổ chức đám hỏi với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết.

Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi từng vướng không ít lời ra tiếng vào. Ngoài sự khác biệt tuổi tác và điều kiện kinh tế, Xoài Non cũng có những phát ngôn gây tranh cãi. Dẫu vậy cả hai vẫn vượt qua và chính thức về chung một nhà bằng siêu đám cưới vào tháng 11/2020.

Sau khi kết hôn, việc bất đồng quan điểm và khoảng cách tuổi tác từng khiến cặp đôi gặp trục trặc nhưng cả 2 đã ngồi lại để giải quyết. Nhưng đến khoảng tháng 5/2024, Xoài Non và Xemesis bắt đầu vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Sau đó, cặp đôi xác nhận đường ai nấy bước vào ngày 16/6/2024.

Xoài Non và chồng đã đường ai nấy đi sau 6 năm bên nhau