Một cặp đôi mới toanh vừa công khai: Hot girl triệu follow và hot boy bóng rổ, ngôn tình là đây ư?

Trong "bộ ba sát thủ", có lẽ Mẫn Tiên là cô nàng đi theo con đường an toàn nhất. Không thử theo đuổi nhiều phong cách, nhiều vai trò khác nhau như Quỳnh Anh Shyn, cũng không đam mê kinh doanh như An Japan, đang lúc nổi tiếng nhất, cô nàng quyết định đi du học Nhật Bản. Dẫu vậy, độ hot bao năm qua của Mẫn Tiên dường như chưa hề giảm sút, con số 1 triệu follow trên Instagram chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Độ hot của Mẫn Tiên bao năm qua chưa từng giảm sút

Đông fan như vậy, tất nhiên là đời sống tình cảm, chuyện yêu đương của nàng hot girl sinh năm 1996 cũng vô cùng được quan tâm. Trước đó, mối tình của Mẫn Tiên và bạn trai tên Phạm Quang Huân từng khiến người ta phải xuýt xoa vì quá ngọt ngào.

Cả hai đã quen biết từ hồi còn bé xíu xiu, và công khai sau khi cùng nhau đóng couple trong phim ngắn "Cư xá mùa hè". Tuy nhiên, cách đây gần 1 năm, cả hai đã "đường ai nấy đi" và nàng hot girl tiếp tục cuộc sống độc thân vui tính của mình.

Người ta chẳng hề nghe phong thanh được gì về chuyện Mẫn Tiên đã yêu ai khác chưa cho đến tận hôm nay, khi chính nàng hot girl công khai việc mình mình có bạn trai mới.

Mẫn Tiên và bạn trai mới

"Never been good at trusting, but there's something 'bout him I'm in love with" (Tạm dịch: "Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu, nhưng dường như có điều gì đó ở anh ấy khiến tôi phải xiêu lòng"), Mẫn Tiên chia sẻ trên trang cá nhân mình. Kèm theo dòng status ngọt ngào là bức hình cô đứng cạnh một chàng trai cao lớn, trông cả hai vô cùng tình tứ.

Danh tính bạn trai mới của Mẫn Tiên cũng nhanh chóng được tìm ra. Được biết anh chàng tên là Nguyễn Thịnh Hưng, hay còn gọi là Hưng James - một trong những hot boy rất nổi trong làng bóng rổ Việt. Trở về từ Vancouver (Canada), anh chàng hiện đang chơi vị trí hậu vệ cầm bóng của CLB Cantho Catfish.

Hưng James - Bạn trai mới của Mẫn Tiên sở hữu ngoại hình rất nam tính

Bạn trai mới của Mẫn Tiên là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái khi sở hữu chiều cao khủng, vóc dáng săn chắc nam tính và một gương mặt rất dễ mến. Có lẽ do vừa công khai nên cả hai chưa có nhiều ảnh chụp chung, hy vọng rằng trong tương lai, cặp đôi mới toanh này sẽ góp thêm vào album "ngôn tình" của các fan thêm thật nhiều moment tim hồng nhé!