Một cảnh sát thuộc Bộ Công an bị gãy chân khi kiểm tra xe ở Đồng Nai

Ngày 27-2, Công an TP Biên Hòa đang truy tìm người điều khiển xe máy va chạm với đại úy C., cán bộ Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an trong khi làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông.

Cảnh sát giao thông bị thương được đưa đi cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, vào tối 26-2, Tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông- trật tự Công an TP Biên Hòa tiến hành dừng các xe máy lưu thông trên đường Võ Thị Sáu (phường Quyết Thắng), hướng về đường Hà Huy Giáp để kiểm tra nồng độ cồn.

Lúc này, 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc, vượt qua 2 cán bộ cảnh sát giao thông. Chiếc xe sau đó tông vào đại úy C.

Đại úy C bị gãy chân, té xuống đường và được đưa đi bệnh viện cấp cứu, riêng nam thanh niên tăng ga bỏ chạy.