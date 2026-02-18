HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một căn nhà bị thiêu rụi trong ngày mùng 2 Tết

Đ.Nghĩa |

Ngày 18-2 (mùng 2 Tết), UBND xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đó, lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, ngôi nhà của anh Hồ Văn Hồi (ngụ thôn Ra Poong, xã Đakrông) bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh nên gia đình và người dân không thể khống chế, dập tắt.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà ở Đakrông ngày mùng 2 Tết 2026 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến căn nhà của anh Hồ Văn Hồi bị thiêu rụi

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà ở Đakrông ngày mùng 2 Tết 2026 - Ảnh 2.

Ông Lê Hoài Phong, Chủ tịch UBND xã Đakrông, đến hiện trường kiểm tra, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh Hồ Văn Hồi

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà ở Đakrông ngày mùng 2 Tết 2026 - Ảnh 3.

Đồn Biên phòng Ba Nang hỗ trợ các nhu yếu phẩm, chăn màn và tiền mặt cho gia đình anh Hồi

Vụ hỏa hoạn khiến ngôi nhà cùng nhiều tài sản của gia đình anh Hồ Văn Hồi bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Lê Hoài Phong, Chủ tịch UBND xã Đakrông, đã đến kiểm tra, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh Hồ Văn Hồi.

Đồng thời, Chủ tịch UBND xã Đakrông chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp thống kê cụ thể thiệt hại, xác định nguyên nhân vụ cháy.

Trong khi đó, Đồn Biên phòng Ba Nang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đã kịp thời hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Hồi các nhu yếu phẩm, chăn ấm, áo, gạo, mì tôm, tiền mặt... góp phần giúp gia đình vượt qua khó khăn sau sự cố.

Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168

Tags

đồn biên phòng

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

UBND xã Đakrông

Lê Hoài Phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại