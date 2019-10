Một cán bộ công an phường bị đình chỉ công tác vì gây tai nạn chết người

Chiều 7/10, Công an tỉnh Đắk Nông đã thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông chết người liên quan đến cán bộ Công an phường Nghĩa Phú (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).



Trước đó, vào khoảng 15h40’ ngày 20/9, tại đường Lê Hồng Phong (đoạn thuộc TDP 5, phường Nghĩa Phú) anh Trịnh Đình Nam (32 tuổi, cán bộ Công an phường Nghĩa Phú) điều khiển xe ô tô BKS: 48D-00.43 lưu thông theo hướng đường 23/3 đi Công an phường Nghĩa Phú.

Khi đến địa điểm trên, do không đi đúng phần đường, không làm chủ được tay lái nên xe ô tô của anh Nam điều khiển đã tông vào anh Dương Đình Hưng (31 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi trên xe mô tô BKS: 48F1-144.32 bên đường.

Chưa dừng lại, xe ô tô tiếp tục tông vào xe máy BKS: 48AB-045.82 đang dựng trước hiên nhà dân mới dừng lại. Hậu quả, vụ tai nạn làm anh Nam và anh Hưng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Tại đây, do vết thương quá nặng, anh Hưng được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị và tử vong vào ngày 22/9.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do anh Nam điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, đi không đúng phần đường. Hiện Công an thị xã Gia Nghĩa đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với anh Nam để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và phối hợp với Viện Kiểm sát để xử lý vụ việc theo quy định.

Cũng theo Công an tỉnh Đắk Nông, anh Nam điều khiển xe ô tô gây tai nạn đã vi phạm nồng đồng cồn quy định tại điều 8, Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình nạn nhân đã thống nhất nhận đền bù từ anh Nam số tiền 400 triệu đồng.