Một brand trà sữa Trung Quốc bất ngờ 'Việt hóa' menu, dự kiến mở 500 cửa hàng nhượng quyền đến năm 2028, liệu có đủ sức đấu nổi Phê La, La Boong?

Ngày 30/3, Công ty TNHH TMDV Viên An Group (VAG), đơn vị độc quyền thương hiệu Yi He Tang tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố chính sách nhượng quyền Yi He Tang Việt Nam năm 2025. Tại sự kiện, bà Nguyễn Viên An – Founder kiêm CEO của thương hiệu Yi He Tang Việt Nam công bố chiến lược phát triển thương hiệu tại Việt Nam trong thời gian tới.

Cụ thể, về pháp lý thương hiệu, Viên An Group (VAG) hiện là đơn vị có đủ tư cách pháp lý hoạt động như đơn vị nhượng quyền độc quyền của Yi He Tang tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, đơn vị đang sở hữu hai bộ nhận diện và sẽ chính thức sử dụng bộ nhận diện mới từ tháng 6/2025, đồng bộ với nhận diện toàn cầu của Yi He Tang.

Nguyễn Viên An – Founder kiêm CEO của thương hiệu Yi He Tang Việt Nam

Chia sẻ về tầm nhìn 3 năm tới và chiến lược “bản địa hóa nguyên liệu”, bà Viên An cho biết Yi He Tang đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ sở hữu hơn 500 cửa hàng, nắm giữ 10% thị phần ngành kinh doanh trà sữa Việt Nam.

Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) của Yi He Tang đã dành hơn một năm tại Việt Nam tìm đến các vùng nguyên liệu trà chất lượng cao để nghiên cứu và thử nghiệm các công thức đồ uống sử dụng nguyên liệu bản địa Việt Nam.

Dự kiến đến tháng 4/2025, menu mới của Yi He Tang Việt Nam sẽ được tinh chỉnh và bổ sung hàng loạt sản phẩm “Việt hóa” nguyên liệu.

Đặc biệt, Yi He Tang còn hợp tác với Nghệ nhân trà quốc gia Đào Đức Hiếu nhằm tôn vinh văn hóa trà Việt, giúp quảng bá nông sản Việt. Đồng thời, việc sử dụng trà Việt giúp tối ưu chuỗi cung ứng và logistic, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho các đối tác nhượng quyền của Yi He Tang Việt Nam.

Nghệ nhân trà quốc gia Đào Đức Hiếu

Tại sự kiện, Yi He Tang Việt Nam công bố chính sách nhượng quyền năm 2025 với chiết khấu phí nhượng quyền cùng nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho các đối tác tiềm năng, giúp tối ưu chi phí đầu tư và gia tăng lợi ích cho nhà nhượng quyền, giúp mở rộng hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Yi He Tang lần đầu tiên giới thiệu ra mắt mô hình Container với chi phí đầu tư thấp, linh hoạt trong việc chọn vị trí, phục vụ rộng rãi nhu cầu take-away (mua mang đi) cho mọi khách hàng.

Trà Sữa YiHeTang ra đời vào năm 2012 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, thương hiệu đã phủ sóng trên 200 thành phố và trải rộng khắp 27 tỉnh thành với hơn 5.600 cửa hàng tại đất nước tỉ dân. Yi He Tang Việt Nam chính thức ra đời vào năm 2019 với tư cách là thương hiệu YiHeTang nhượng quyền duy nhất tại Việt Nam. Đến tháng 3/2025 Yi He Tang có 32 cửa hàng trên toàn quốc. Mục tiêu hết năm 2025 Yi He Tang có 140 cửa hàng hoạt động tại Việt Nam.

Như vậy, thương hiệu này sẽ phải đối đầu với những tên tuổi lớn trên cuộc đua trà sữa đặc sản hiện nay như Phê La, Katinat, hay thương hiệu mới nổi La Boong. Những năm gần đây, doanh nghiệp Việt trỗi dậy mạnh mẽ và dần lấy lại sân nhà vốn từng bị phủ bóng bởi thương hiệu ngoại nhập với những cái tên như Dingtea, Tocotoco, Gongcha thời điểm trước năm 2020.