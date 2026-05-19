Một bộ phim bị cấm chiếu

Theo QQ , bộ phim Mẹ đến từ nhà tù đang khiến giới nghệ thuật Trung Quốc nảy sinh tranh cãi mạnh. Không chỉ nữ chính Triệu Tiêu Hoằng bị khóa các tài khoản mạng xã hội, đạo diễn của phim cũng bị chỉ trích vì gian dối. Hiện tại, tác phẩm vẫn lùi lịch chiếu, giấy phép phát hành của phim cũng đã bị gỡ xuống. Hai nữ diễn viên Diêu Thần, Châu Đông Vũ cũng bị liên lụy vì tác phẩm này.

Từng là niềm tự hào của điện ảnh Trung Quốc

Mẹ đến từ nhà tù mất 7 năm để hoàn thành. Bộ phim xoay quanh hành trình của người phụ nữ tên Liêu Hồng được trả tự do về với xã hội và nỗi lòng muốn hàn gắn mối quan hệ với gia đình. Với lối kể chuyện ấm áp, kiên cường, tác phẩm đã khắc họa được cuộc đời gian truân nhưng đáng tự hào của nữ chính.

Theo nội dung phim, Liêu Hồng vốn là thành viên của một đoàn nghệ thuật, có danh tiếng và cuộc sống sung túc được mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô đã vô tình ngộ sát chồng, khi chống lại thói bạo hành từ người chồng khắc nghiệt. Sau khi ra tù, Liêu Hồng đối mặt với sự xa lánh của gia đình và quá trình khó khăn khi tái hòa nhập xã hội.

Bộ phim được xây dựng từ chính cuộc đời của Triệu Tiêu Hoằng. Diễn xuất phong phú, giàu cảm xúc của Triệu Tiêu Hoằng đã khiến khán giả quốc tế xúc động và nhận được sự tán thưởng của thành viên ban giám khảo.

Triệu Tiêu Hoằng trở thành Ảnh hậu quốc tế nhờ bộ phim đầu tay.

Đến tháng 9/2025, nữ diễn viên Triệu Tiêu Hoằng gây bất ngờ khi giành giải Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastián (Tây Ban Nha), đây là giải thưởng điện ảnh hạng A lâu đời, có giá trị lớn chỉ sau Tam đại giải thưởng điện ảnh châu Âu là (Cannes, Venice, Berlin).

Vì vậy, từ tháng 9/2025 đến tận tháng 5, bộ phim Mẹ đến từ nhà tù vẫn được coi là tác phẩm đem lại vinh dự cho điện ảnh Hoa ngữ. Nữ chính Triệu Tiêu Hoằng, từ một người vô danh không có kinh nghiệm diễn xuất bất ngờ trở thành Ảnh hậu quốc tế, thành tích mà 99% các diễn viên Trung Quốc đều không với tới.

Bị tẩy chay vì "lăng xê tội phạm"

Khi bộ phim Mẹ đến từ nhà tù chuẩn bị ra rạp vào ngày 30/5, câu chuyện về cuộc đời của nữ chính Triệu Tiêu Hoằng, nguồn cảm hứng để thực hiện bộ phim bắt đầu được công chúng quan tâm tìm hiểu. Nhưng thay vì được ủng hộ cảm thông, khán giả phát hiện ra có những sai phạm, gian dối trong quá trình quay cũng như quảng bá bộ phim.

Cụ thể, theo nội dung phim, nữ chính bị bạo hành trường kỳ dẫn tới tâm lý tự vệ, phản kháng và vô tình giết người. Tuy nhiên, theo bản án chính thức dành cho Triệu Tiêu Hoằng không chứng minh được việc cô bị bạo hành gia đình.

Bộ phim giờ đây lại cố tình dẫn dắt theo hướng "bạo hành gia đình", lệch khỏi sự thật tư pháp, có dấu hiệu bóp méo vụ án và gây hiểu lầm cho công chúng, biến tội phạm trọng tội thành người truyền cảm hứng.

Phim bị chỉ trích vì "lăng xê kẻ giết người".

Ngoài ra, theo thông tin công khai trên trang web của Cục điện ảnh Trung Quốc, dự án được cấp phép năm 2021, nhưng đạo diễn Tần Hiểu Vũ từng cho biết chuẩn bị ghi hình từ năm 2018. Ban đầu, Tần Hiểu Vũ lấy lý do "làm phim tư liệu" để xin phép tới nhiều nhà tù khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với câu chuyện của Triệu Tiêu Hoằng, đạo diễn họ Tần lại quyết định làm thành "phim thương mại". Nhưng lúc này, Triệu Tiêu Hoằng chưa mãn hạn tù.

Các luật sư của Trung Quốc cho biết luật pháp quy định tù nhân không được phép tham gia bộ phim điện ảnh thương mại. Ngoài ra, mọi hoạt động ghi hình trong tù, đều chỉ mang mục đích giáo dục và cải tạo, không thể dùng trong thương mại.

Đơn vị sản xuất Mẹ đến từ nhà tù đang rơi vào trường hợp "lừa dối lấy giấy phép hành chính". Bên cạnh đó, dù phim quay từ năm 2018, nhưng đến năm 2021 mới hoàn thành thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng.

Việc đoàn phim gian dối trong quá trình sản xuất khiến khán giả tẩy chay tác phẩm. Các tài khoản MXH của nữ chính Triệu Tiêu Hoằng bị cấm. Đạo diễn và nhà sản xuất cũng xóa bài quảng bá bộ phim. Thông tin giấy phép phát hành của bộ phim này đã bị gỡ xuống.

Không những vậy, hai diễn viên Diêu Thần và Châu Đông Vũ cũng bị ảnh hưởng danh tiếng vì scandal của đoàn phim Mẹ đến từ nhà tù . Cụ thể, Châu Đông Vũ là thành viên ban giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastián (2025), người đã dốc sức thúc đẩy việc Triệu Tiêu Hoằng giành chiến thắng. Trong khi đó, Diêu Thần từng có bài viết ca ngợi bộ phim cũng như nỗ lực làm lại cuộc đời của nữ chính Triệu Tiêu Hoằng.

Diêu Thần và Châu Đông Vũ (phải) cũng bị vạ lây.

Tuy nhiên, cả hai bị đánh giá là không tìm hiểu kỹ lưỡng về quá trình sản xuất phim, góp phần thúc đẩy danh tiếng cho một tác phẩm gây tranh cãi. Khán giả cho rằng việc các nghệ sĩ ủng hộ bộ phim được xem là đang gián tiếp "tẩy trắng" cho tội phạm giết người. Sau đó, phía Diêu Thần đã phải lên tiếng xin lỗi.