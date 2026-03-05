Một bộ phim AI gây chấn động: Nửa tỷ lượt xem nhưng chi phí sản xuất chỉ 10 triệu đồng

Điện ảnh truyền thống đang đứng trước một cơn địa chấn thực sự khi bộ phim ngắn "Hoắc Khứ Bệnh" làm hoàn toàn bằng công nghệ AI vừa cán mốc nửa tỷ lượt xem. Điều đáng nói là chi phí để tạo ra siêu phẩm chân thực đến từng lỗ chân lông này chỉ tiêu tốn vỏn vẹn... 3.000 NDT (khoảng 10 triệu VNĐ).

Bộ phim dài khoảng 23 phút kể về câu chuyện của một vị tướng nổi tiếng đã chiến đấu chống lại người Hung Nô dưới thời vua Vũ nhà Hán. Từ những cảnh hành quân hùng tráng của hàng ngàn binh lính đến những biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt và hiệu ứng ánh sáng của các nhân vật, bộ phim thể hiện trình độ hoàn thiện cao.

Chất lượng điện ảnh từ... trí tuệ nhân tạo

Theo China Times, tác phẩm hành động dài 23 phút này đang khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng. Không còn là những khung hình AI méo mó hay chuyển động thô cứng, Hoắc Khứ Bệnh phô diễn bối cảnh đại chiến thiên quân vạn mã cực kỳ hùng tráng.

Từ biểu cảm gương mặt nhân vật sống động cho đến các kỹ thuật điện ảnh phức tạp như dàn cảnh, đánh sáng và chuyển động máy quay, tất cả đều đạt độ hoàn thiện tương đương một tác phẩm chiếu rạp thực thụ. Sự chân thực này khiến ranh giới giữa diễn viên thật và nhân vật AI gần như bị xóa nhòa.

"Dây chuyền sản xuất Nano": Bước ngoặt làm đảo lộn ngành phim

Đứng sau sự thành công này là "dây chuyền sản xuất phim hoạt họa nano" được Tập đoàn 360 ra mắt đầu năm 2026. Đây là một hệ thống tích hợp quy trình phân tách kịch bản và phân cảnh thông minh, giúp khắc phục hoàn toàn tình trạng chất lượng thiếu ổn định của các công nghệ AI trước đây.

Những con số thống kê sau đây thực sự là "nỗi ác mộng" đối với các studio truyền thống:

- Chi phí kỹ xảo: Giảm từ 3.000 NDT/giây xuống còn đúng 3 NDT/giây (giảm 1.000 lần).

- Năng suất kinh hoàng: Một nhóm chỉ cần 3 người có thể hoàn thiện tới 80 tập phim trong vòng vỏn vẹn 5 ngày.

Ngành phim truyền thống sẽ về đâu?

Cơn sốt Hoắc Khứ Bệnh không chỉ mang lại sự kinh ngạc mà còn dấy lên làn sóng lo ngại gay gắt. Với mức chi phí rẻ hơn hàng nghìn lần nhưng vẫn đảm bảo độ chân thực, công nghệ AI đang đe dọa trực tiếp đến việc làm của hàng triệu nhân lực trong ngành điện ảnh. Liệu quy trình làm phim đắt đỏ, tốn kém hàng năm trời có sớm bị thay thế hoàn toàn bởi những cỗ máy tự động hóa?