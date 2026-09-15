Một bệnh viên tư nhân ở TP.HCM tuyên bố chi 50 triệu USD xây tòa nhà mới, nhắm tới ghép thận, IVF và chứng nhận du lịch y tế

Sau 23 năm hoạt động, Bệnh viện FV (TP.HCM) vừa công bố kế hoạch xây tòa nhà thứ tám với vốn đầu tư 50 triệu USD, đồng thời hé lộ một đội ngũ bác sĩ gần như toàn người Việt - điều mà chính người sáng lập từng nghĩ là bất khả thi khi mới mở bệnh viện.

Đây là bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại khu vực phía Nam, do bác sĩ người Pháp Jean-Marcel Guillon sáng lập. Trong buổi họp báo diễn ra sáng 15/9 tại TP.HCM, ông công bố định vị thương hiệu mới của bệnh viện, đồng thời chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về hướng phát triển sắp tới: FV dự kiến động thổ tòa nhà mới (Tòa H) vào tháng 10/2026, tập trung mở rộng các trung tâm điều trị ung thư, tiêu hóa - gan mật, ghép thận và IVF; song song đó là mục tiêu đạt chứng nhận quốc tế về du lịch y tế vào quý I/2027.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Bệnh viện FV và Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Giám đốc Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh Bệnh viện FV phát biểu tại buổi họp báo ngày 15/9

Một chi tiết được nhắc tới nhiều trong sự kiện: đầu năm 2026, tạp chí Mỹ Newsweek và tổ chức dữ liệu Statista lần đầu đưa một số bệnh viện Việt Nam vào danh sách bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương. FV là bệnh viện tư nhân duy nhất ở phía Nam có tên trong danh sách này.

Từ đội ngũ toàn bác sĩ Pháp đến tham vọng "Việt hóa" ghế trưởng khoa

Những năm đầu mở cửa, các vị trí trưởng khoa của FV hầu hết do bác sĩ nước ngoài, chủ yếu là người Pháp, đảm nhiệm. Theo lời kể của ông Guillon, giai đoạn đó y tế tư nhân Việt Nam gần như chưa có chỗ đứng: bác sĩ giỏi ở khu vực công ngần ngại chuyển sang một bệnh viện tư do người nước ngoài đầu tư, xây trên khu đất còn hoang sơ.

Thay vì mời các bác sĩ đầu ngành đã nghỉ hưu - lựa chọn phổ biến của nhiều bệnh viện tư khi đó - FV chọn hướng ngược lại: tuyển bác sĩ ở độ tuổi 40, đã từng làm việc hoặc tu nghiệp tại Mỹ, Úc, Nhật, Đài Loan. Sau hơn hai thập kỷ, bệnh viện cho biết phần lớn vị trí trưởng khoa hiện đã là bác sĩ người Việt.

Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện FV được trang bị công nghệ Brain Navigation

Về mặt quản trị chất lượng, FV là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận HAS (Pháp) năm 2007 và chứng nhận JCI - tiêu chuẩn quản trị chất lượng bệnh viện được đánh giá khắt khe bậc nhất thế giới - từ năm 2016, cùng một số chứng nhận chuyên khoa khác như ISO 15189 cho phòng xét nghiệm. Theo lời ông Guillon, bệnh viện mất khoảng 7 năm chuẩn bị, xây dựng hàng trăm quy trình và tài liệu đào tạo trước khi đạt JCI.

Một chi tiết đáng chú ý ông chia sẻ về giai đoạn đầu làm dự án tại Việt Nam: qua các buổi nghiên cứu thị trường, nhiều người được phỏng vấn cho biết từng điều trị, thậm chí phẫu thuật, mà không biết mình mắc bệnh gì - vì bác sĩ không giải thích. Đây cũng là lý do FV đưa nguyên tắc bệnh nhân được biết đầy đủ thông tin và tham gia quyết định điều trị vào quy trình vận hành, theo tiêu chuẩn JCI.

Đầu tư robot phẫu thuật, MRI 3.0 Tesla, sắp có máy xạ phẫu tích hợp AI đầu tiên tại Việt Nam

Về trang thiết bị, cuối năm 2025, Bệnh viện FV lắp đặt hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi (khoảng 3,1 triệu USD); đầu năm 2026 đưa vào sử dụng công nghệ định vị não bộ Brain Navigation cho khoa Ngoại Thần kinh (khoảng 500.000 USD); tháng 6/2026 vận hành máy MRI 3.0 Tesla (2,2 triệu USD). Bệnh viện cho biết đã ký hợp đồng mua hệ thống xạ phẫu robot CyberKnife S7 - được giới thiệu là công nghệ tích hợp AI đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á trong điều trị ung thư không xâm lấn. Các con số đầu tư này do phía bệnh viện công bố, chưa có bên thứ ba xác nhận độc lập.

FV chính thức thành lập Trung tâm phẫu thuật robot FV da Vinci đầu năm 2026

Nhìn tổng thể, việc công bố định vị thương hiệu lần này đi kèm một loạt động thái cụ thể hơn là chỉ một tuyên bố truyền thông: mở rộng tòa nhà, đầu tư thiết bị, và nhắm tới chứng nhận du lịch y tế - cho thấy đây là một phần trong chiến lược mở rộng dài hạn của FV tại thị trường chăm sóc sức khỏe cao cấp TP.HCM.