Một bảo vệ tử vong tại tầng hầm chung cư

Trưa 31-10, một cán bộ phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một bảo vệ tử vong tại tầng hầm tòa nhà chung cư trên địa bàn.

Tầng hầm chung cư nơi phát hiện một bảo vệ tử vong. Ảnh: T. Vinh

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một bảo vệ tử vong tại tầng hầm để xe máy, tòa nhà chung cư PVNC2-CT02, nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị, phường Thành Vinh (phường Hưng Bình, TP Vinh cũ).

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân tai nạn. Theo thông tin ban đầu, người này bị điện giật trong quá trình cắm máy bơm nước.

Được biết, tòa nhà chung cư này được khởi công xây dựng từ năm 2015, thiết kế quy mô 18 tầng, 168 căn hộ. Trong quá trình xây dựng, công trình này cũng từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do tổ chức thi công xây dựng công trình nhưng không có Giấy phép xây dựng, vi phạm diện tích xây dựng; xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.