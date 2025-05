Ngày 3-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được nghi phạm gây ra án mạng khiến một bảo vệ nghĩa trang thiệt mạng tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An tối 30-4.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, vào khoảng 23 giờ ngày 30-4, một đối tượng mang theo dao bất ngờ xông vào chốt bảo vệ tại Nghĩa trang Bình An (phường Bình Thắng) và tấn công ông T.D.L., sinh năm 1971, nhân viên bảo vệ, bằng nhiều nhát chém. Nạn nhân đã tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng.

Lê Văn Lợi (áo đen) lao vào chốt bảo vệ, dùng dao sát hại ông T.D.L.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm là Lê Văn Lợi, sinh năm 1990, quê huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, hiện đang cư trú tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM.

Người thân của Lợi cho biết vào khuya 30-4, Lợi trở về nhà trong tình trạng trên người có dính máu. Khi vợ là chị H. hỏi chuyện, Lợi chỉ trả lời rằng "vừa chém con cọp đội lốt người".

Nghi ngờ có điều bất thường, chị H. cùng gia đình đã chủ động trình báo sự việc cho cơ quan Công an.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của Lợi, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều vật chứng có liên quan, trùng khớp với hiện trường vụ án.

Theo hồ sơ bệnh án do gia đình cung cấp, Lê Văn Lợi có tiền sử mắc bệnh trầm cảm nặng và có biểu hiện loạn thần từ đầu năm 2024 đến nay.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án và các tình tiết liên quan.