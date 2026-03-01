Một Anh Trai bị nhân viên lấy quà fan đem đi bán, đơn vị quản lý lập tức xin lỗi

Vào ngày 7/3 vừa qua, sự kiện fanmeeting của nghệ sĩ Neko Lê đã diễn ra thành công với sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, ngay sau khi chương trình kết thúc, một làn sóng bức xúc đã bùng nổ trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ việc một bộ phận người hâm mộ phát hiện tình trạng staff thuộc đội ngũ sự kiện có hành vi lấy cắp quà tặng dành cho nghệ sĩ để đưa ra ngoài và rao bán lại nhằm trục lợi.

Ngày 7/3, Neko Lê vừa tổ chức thành công buổi fanmeeting với sự tham gia đông đảo của người hâm mộ (Ảnh: FBNV)

Sự việc bắt đầu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi một tài khoản đăng tải bài viết trên Threads. Bài viết này thắc mắc về nguồn gốc của một chiếc áo có họa tiết in hình ảnh Neko Lê đang được lan truyền. Điểm đáng chú ý là mẫu áo này được thiết kế độc quyền và chưa từng xuất hiện trên thị trường trước đó. Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, chủ nhân thực sự của chiếc áo này đã nhanh chóng nhận ra và tiến hành tìm hiểu cặn kẽ thông tin.

Sự việc bắt đầu từ một bài đăng trên Threads (Ảnh cap màn hình)

Theo chia sẻ từ người hâm mộ này, chiếc áo do chính tay bạn chuẩn bị. Người này đã nhờ bạn của mình trực tiếp đem món quà đến khu vực nhận quà của sự kiện và nhân viên phụ trách đã kiểm tra và xác nhận việc gửi quà. Tuy nhiên, thay vì được chuyển đến tay Neko Lê như quy trình thông thường đã thông báo, chiếc áo lại bị tuồn ra ngoài một cách khó hiểu. Không dừng lại ở chiếc áo thiết kế riêng, cộng đồng fan tiếp tục phát hiện thêm một lượng lớn card vốn được dùng làm quà tặng tại chương trình cũng bị mang ra rao bán với giá 110 000 đồng/ thẻ.

Sự việc này ngay lập tức khiến làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ dâng cao. Ngay lập tức các fan đã nhanh chóng liên lạc với đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và điều phối nhân sự của sự kiện để yêu cầu làm rõ vấn đề. Đây là một đơn vị độc lập, hoạt động tách biệt với Ban tổ chức chính của sự kiện.

Bên cạnh nghi vấn lấy cắp quà tặng, lực lượng nhân sự thuộc đơn vị này còn vấp phải nhiều phàn nàn (Ảnh cap màn hình)

Bên cạnh nghi vấn lấy cắp quà tặng và tuồn hàng ra ngoài kinh doanh trục lợi, lực lượng nhân sự thuộc đơn vị này còn vấp phải nhiều phàn nàn về thái độ làm việc trong suốt thời gian diễn ra fanmeeting. Theo phản ánh từ những người tham gia trực tiếp, một số nhân viên có thái độ không tốt, lớn tiếng với người hâm mộ và bộc lộ sự yếu kém, thiếu rõ ràng trong khâu điều phối tổng thể.

Trước sức ép của người hâm mộ, phía đơn vị quản lý nhân sự đã chính thức lên tiếng và gửi lời xin lỗi ngay trong đêm. Thông qua bài đăng công khai, đơn vị này xác nhận những thông tin mà người hâm mộ phản ánh là hoàn toàn chính xác sau khi đã tiến hành rà soát toàn bộ quá trình vận hành. Giải thích về sự cố, phía đơn vị này cho biết kẽ hở xảy ra ở khâu trung chuyển.

Đơn vị quản lý nhân sự xác nhận sự việc và xin lỗi ngay trong đêm (Ảnh cap màn hình)

Cụ thể, một nhân sự đã lợi dụng lúc vận chuyển quà từ bàn tiếp nhận vào phòng tập kết để "tuồn" áo và card ra ngoài. Ngay khi xác minh sự việc, đơn vị này đã lập tức sa thải vĩnh viễn cá nhân vi phạm. Cùng với đó, đơn vị này hiện đang gấp rút liên hệ mua lại chiếc áo để hoàn trả cho Neko Lê, đồng thời gửi lời xin lỗi sâu sắc đến chủ nhân món quà, nam nghệ sĩ, đối tác cùng toàn thể Fandom Cẩm Chướng ( FC Neko Lê) và cam kết sẽ siết chặt lại quy trình quản lý.

Sự việc vẫn đang là chủ đề tranh cãi trong cộng đồng fan Neko Lê (Ảnh: FBNV)

Mặc dù phía quản lý nhân sự đã nhanh chóng xử lý vi phạm và công khai xin lỗi, động thái này dường như vẫn chưa thể xoa dịu hoàn toàn sự hoang mang của cộng đồng fan. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người hâm mộ tiếp tục đặt ra nghi vấn lớn về tính minh bạch của toàn bộ quy trình kiểm soát. Không ít ý kiến lo ngại rằng liệu ngoài chiếc áo thiết kế độc quyền và số lượng card bị phát hiện tuồn ra ngoài, có còn những món quà tâm huyết nào khác của fan cũng đã bị đánh cắp nhưng chưa bị phanh phui hay không. Câu chuyện này hiện vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi, đồng thời để lại một bài học lớn về tính chuyên nghiệp trong khâu quản lý nhân sự tại các sự kiện giải trí.